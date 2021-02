Instrumentmaker ProReva houdt spreekuur in ViaSana

Vanaf 1 februari 2021 heeft ProReva dagelijks een spreekuur in kliniek ViaSana uit Mill. ViaSana is gespecialiseerd in zorg voor mensen met bewegings- en pijnklachten. Zo opereert ViaSana jaarlijks zo’n 4.000 patiënten aan knie, heup, schouder, rug en voeten. Paul Kruijsen, algemeen directeur van ViaSana vertelt dat patiënten niet altijd geopereerd worden: “Het merendeel van de patiënten krijgt een conservatief advies. Denk hierbij aan fysiotherapie of pijnstilling. Maar er is ook een groep die met andere hulpmiddelen zoals braces geholpen zijn. Dankzij de samenwerking met ProReva kunnen we ook deze patiënten goed en snel helpen.”

Meedenken met arts en patiënt



ProReva heeft meer dan 45 jaar ervaring in orthopedisch maatwerk. De samenwerking is een logische en gewenste bundeling van krachten. Orthopedisch technici Harm Witteveen en Karlijne Tummers verzorgen vanaf heden dagelijks het spreekuur in Mill. Beide instrumentmakers hebben veel ervaring in de revalidatiezorg. Karlijne was bovendien meerdere jaren fysiotherapeute. “Door onze achtergrond kijken we verder dan het aanmeten van een goede brace. We denken mee en kijken naar het hele plaatje. We vinden het belangrijk om onze kennis en kunde in te zetten, zo kunnen we samen met de arts en de klant de beste orthopedische oplossing leveren”, legt Karlijne uit.

Korte lijnen en elkaar versterken

ProReva heeft een spreekkamer in de kliniek. Hierdoor zijn de lijnen kort en kan er snel en efficiënt over en weer overlegd worden als een patiënt een vraagstuk heeft. “Daar hebben we al veel ervaring mee”, vertelt Harm Witteveen, “tijdens mijn werkdagen in Apeldoorn word ik er regelmatig even bij geroepen als het revalidatieteam en de revalidant tegen een probleem in de behandeling aanlopen. Vaak kan een goed gekozen orthopedisch hulpmiddel net dat zetje geven om verder te komen. We zijn goed in het adviseren of bedenken wat het juiste hulpmiddel in een bepaalde situatie is. En als het er niet is, dan maken we het!”

Kwaliteit van leven

“ViaSana is een professionele kliniek met een enorm goede naam”, vertelt Herwin Renshoff, directeur van ProReva. “De kliniek in Mill is sinds de start in 2005 uitgegroeid tot één van de grootste en vooruitstrevende orthopedische klinieken van Nederland.” ProReva bestaat al sinds 1974 en is ontstaan vanuit de revalidatie. “Wij zijn een professionele instrumentmakerij en brengen een grote dosis ervaring en expertise mee als het gaat om orthopedische hulpmiddelen”, zegt Renshoff trots. ViaSana past naadloos bij de ambities en kernwaarden van ProReva. “Ook zij streven naar het leveren van de beste zorg. Hun doel is om mensen hun kwaliteit van leven terug te geven. Ik zie er naar uit om dit doel gezamenlijk invulling te geven!”

Ervaring en professionaliteit als meerwaarde

Samen streven de bedrijven ernaar mensen de best mogelijke zorg in de regio te bieden. Maar mede dankzij de goede naam van de kliniek vinden mensen uit heel Nederland de weg naar Mill.

Hoogveldseweg 1, 5451 AA Mill – www.viasana.nl – www.proreva.nl

Bron: Viasana