Meer dan 75.000 gevaccineerden in één week in verpleeghuizen en instellingen gehandicapten

De afgelopen week werden in de verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten meer dan 75.000 mensen gevaccineerd. Dit was de eerste week dat er op grote schaal werd gevaccineerd in de langdurige zorg. Het vaccineren verliep heel goed; samenwerking onderling bepaalde het succes.

Nadat twee weken geleden de eerste twaalf instellingen begonnen met het vaccineren van bewoners, konden afgelopen week ook andere instellingen beginnen. In één week werden meer dan 75.000 mensen gevaccineerd. In totaal vaccineerden de professionals in de verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten meer dan 90.000 mensen. “We mogen trots zijn op onze verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten”, zegt Jacqueline de Groot, voorzitter Verenso.

Samenwerking prima

Dat het goed is verlopen in de instellingen voor de langdurige zorg komt vooral doordat er enorm goed wordt samengewerkt. Zo is op heel veel plaatsen intensief samengewerkt met de apothekers. “Bijzonder fijn dat zij ons allemaal wilden helpen”, vult Gerjanne Vlasveld, bestuurder van de NVAVG aan. Ook tussen de sectoren onderling is samengewerkt. “Als er bijvoorbeeld sprake was van een uitbraak in de ene instelling waardoor daar minder kon worden gevaccineerd, werden de vaccins heel snel ter beschikking gesteld aan de andere instelling. Dat was mooi om te zien”, zegt Vlasveld.

Vaccineren vaak een feestje

Bewoners ervaarden de vaccinatie vaak als een feestje. “Het vaccineren werd gezien als het begin van het einde van deze vervelende tijd. In veel huizen werd dit ingeluid met koffie en gebak, waardoor het vaccineren iets feestelijks kreeg”, zegt De Groot.

Onduidelijkheid

In de pers is veel aandacht geweest voor de onduidelijkheid rondom het vaccineren van ouderen. Wie wanneer aan de beurt is, wordt niet altijd als duidelijk ervaren. “De minister heeft aangegeven dat er sprake is van schaarste aan vaccins en dat hij daarom keuzes moet maken. Als zorgpersoneel probeer je daar zo goed en creatief mogelijk mee om te gaan. De vaccinatiestrategie is echter niet aan ons om te bepalen” zegt De Groot. “Bovendien doet dat niets af aan de prestatie die door dit zorgpersoneel is geleverd. Al maanden wordt keihard gewerkt in de instellingen. Daarbij komt nu nog deze operatie die logistiek wat meer uitdagingen kende dan bij bijvoorbeeld de griepprik. Ik denk dat we vooral trots mogen zijn op onze mensen”, sluit Vlasveld af.

Bron: Verenso