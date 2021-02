Bloed geven in de baas z’n tijd redt mensenlevens

Regio Amersfoort gaat voor Sanquin at Work

Sanquin Bloedvoorziening lanceert een bijzonder initiatief waarbij werkgevers hun medewerkers tijd geven om bloed of plasma te doneren. In coronatijd staat gezondheid ook bij bedrijven hoog op de agenda. Regio Amersfoort is één van de eerste regio’s waarin werkgevers de kans krijgen deel te nemen aan dit project.



Met Sanquin at Work komt Sanquin tegemoet aan vele verzoeken vanuit het bedrijfsleven om belangrijke maatschappelijke initiatieven te steunen.PostNL geeft daarbij al het goede voorbeeld. Kantoormedewerkers worden daar nu met een interne wervingscampagne attent gemaakt op het belang van bloed doneren. Het bloed doneren doen zij vervolgens op een bloedbanklocatie naar eigen keuze, echt teamwork dus.



Win-win situatie

Bij PostNL loopt sinds december een campagne om kantoormedewerkers te enthousiasmeren om als donor bij te dragen aan het redden van mensenlevens. Voor Bob van Ierland, HR Directeur bij PostNL, was de keuze voor Sanquin at Work snel gemaakt: “Ik ben zelf al 25 jaar bloeddonor en vind het geven van bloed en plasma ontzettend belangrijk. Met het thuiswerken valt de reistijd voor ons kantoorpersoneel weg. Dat maakt het gemakkelijker om tussendoor even bloed te doneren.”



Projectleider Vera Seriese van Sanquin at Work legt uit dat bedrijven helemaal zelf kunnen kiezen hoe ze hun deelname aan Sanquin at Work invullen. “Sommige bedrijven bieden hun medewerkers een vast aantal uur per jaar voor bloeddonatie of nemen het op in het vrijwilligersprogramma. Sanquin helpt deelnemende bedrijven met input voor een interne wervingscampagne om zoveel mogelijk medewerkers te inspireren zich als donor aan te melden”



Sanquin

Sanquin is de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor de bloedvoorziening. Elke 2 minuten heeft in Nederland iemand een bloedproduct nodig. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, houdt Sanquin zich bezig met het maken van reagentia, het verrichten van onderzoek en het verzorgen van onderwijs. Samen met honderdduizenden donors in Nederland zorgt Sanquin voor een beter leven voor patiënten.

Bedrijven in de gehele regio worden opgeroepen zich ook aan te melden, naar goed voorbeeld van PostNL. Meer informatie en persoonlijk advies op maat is te vinden op www.sanquin.nl/atwork.

Bron: Sanquin