Coronavaccin onnodig verspild en weggegooid

Het AD meldt dat ziekenhuizen en apothekers willen dat de verspilling van zo’n vijftien procent van de coronavaccins stopt, is te lezen in het AD. GGD’en halen zes doses uit een flacon, het restant verdwijnt in de prullenbak. Ziekenhuizen komen tot zeven vaccins. Door niets te verspillen, kun je meer dan zes mensen vaccineren met een flacon, zeggen Ernst Kuipers en Noortje Swart, respectievelijk voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en vaccincoördinator van alle ziekenhuisapothekers.

Ook bij verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is er verspilling van vaccin. Ze bestellen de coronavaccins bij het RIVM. Als na een vaccinatieronde vaccin overblijven. Soms willen bewoners niet gevaccineerd worden en veel instellingen gingen er bij het bestellen van uit dat er vijf doses uit een ampul konden worden gehaald, later bleken dat er zes te zijn.

Verspil niet!

Het RIVM adviseert verpleeghuizen om praktisch om te gaan met overgebleven vaccin door daarmee medewerkers en vrijwilligers ermee te vaccineren die eigenlijk nog niet aan de beurt zijn. Maar uit berichten op social media blijven er toch vaccins te worden weggegooid in plaats van dat mantelzorgers een vaccin krijgen.

Een woordvoerder van het RIVM dat als hele wachtlijst gevaccineerd konden worden, er teveel vaccin is besteld. “Maar als je het eenmaal in huis hebt, mogen ook mantelzorgers gevaccineerd worden. Alles om te voorkomen dat je vaccins moet weggooien. Zolang al het zorgpersoneel maar eerst aan de beurt komt. “

Te veel bestellen onvermijdelijk

Volgens de Twentse zorggroep Carintreggeland ontkomen vooral instellingen met meerdere locaties er niet aan om meer te bestellen dan nodig is, omdat de vaccins per zes in een ampul zitten.

Vijf procent realistisch

Helemaal niets verspillen lukt nooit. Het RIVM houdt er rekening mee dat vijf procent verloren gaat. Bijvoorbeeld als luchtbellen uit de spuit moeten worden gehaald en daardoor een paar druppels gemorst worden. “Tien procent is een gangbare norm voor het spuiten van vaccins”, zegt de woordvoerder. “Maar we hebben dat bijgesteld omdat de coronavaccins heel secuur geprikt worden.”

Ook zal er af en toe een restje over blijven. Weggooien van vaccin is niet toegestaan. Als er vaccin over is moet men direct het RIVM bellen zodat de overgebleven vaccin kunnen worden opgehaald en herverdeeld,