Patrick Bolder is Strategisch Analist bij HCSS: ‘EU moet Sputnik-vaccin koppelen aan sancties’

Afgelopen week werd bekend dat het Russisch ontwikkelde Sputnik-vaccin zeer effectief tegen COVID-19 is, daarmee zou het een volgende element in de vaccinatiestrategie kunnen worden om de pandemie achter ons te laten en weer tot een normaler leven over te gaan.

Haken en ogen

Maar aan het gebruik kleven nogal wat haken en ogen. Gezien alle des- en nep-informatie die we uit Rusland inmiddels gewend zijn, is er begrijpelijke argwaan tegen een invoering van Spoetnik in de Nederlandse gezondheidszorg. Zo moet het vaccin nog worden goedgekeurd door het Europese Medicijn Agentschap voordat we het in Nederland kunnen gebruiken.

Daarna moet de productie op gang komen om voldoende aantallen te produceren. Wij zijn namelijk niet de enigen en zeker niet de eersten die dan in de rij staan. Maar Poetin zou ongetwijfeld graag deze vaccindiplomatie inzetten om zijn macht in Europa verder te vergroten. Hongarije heeft hij inmiddels al uit zijn hand laten eten sinds Victor Orban zonder Europese goedkeuring zijn landgenoten hiermee laat vaccineren.

Navalny

In plaats van ons afhankelijk te maken van het Russische vaccin, zouden we gebruik hiervan moeten koppelen aan meerdere doelstellingen. We kopen Sputnik als Navalny (levend en gezond) wordt vrijgelaten en er echte medewerking komt in het MH-17 onderzoek. Als dat lukt kunnen we wellicht ook enkele sancties laten vieren. Zo ontstaat een win-win situatie die in de inmiddels verharde verhoudingen tussen Poetin en het Westen zeer nodig is. Patrick Bolder is Strategisch Analist bij HCSS, partner van The Hague Security Delta.

Bron: ANP Expert Support