Ikazia Ziekenhuis staat stil bij Wereldkankerdag

Ieder jaar wordt op 4 februari, Wereldkankerdag, wereldwijd stilgestaan bij kanker, een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt.

Kijkje achter de schermen

Deze dag gaat in het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis dan ook niet ongemerkt voorbij. Het oncologisch centrum van Ikazia geeft deze hele week een kijkje achter de schermen via het Instagram-account van het ziekenhuis en vandaag worden alle bezoekers en medewerkers van het oncologisch centrum getrakteerd op een high tea.

Dit jaar staat Wereldkankerdag in het teken van kanker in coronatijd. Dokter Drooger is internist-oncoloog in het Ikazia Ziekenhuis en vertelt daarover het volgende: “Voor veel mensen is er sinds de uitbraak van het coronavirus een drempel om naar de huisarts of naar het ziekenhuis te gaan. Maar ik zie nu patiënten die we heel graag eerder hadden behandeld. Dus stel een bezoek aan de huisarts niet uit. Wat ik ook wil benadrukken: het ziekenhuis is een veilige plek en de oncologische zorg gaat in alle ziekenhuizen gewoon door. Wij zijn er voor u.” Het complete interview met dokter Drooger leest u op ikazia.nl.

Behandeling tijdens lockdown

En hoe is het om behandeld te worden voor kanker tijdens een lockdown? De Rotterdamse zangeres Sabrina Starke onderging tijdens de eerste coronagolf chemotherapie tegen borstkanker in het Ikazia Ziekenhuis. Op ikazia.nl vertelt zij over haar ervaringen.

Fotobijschrift: de bezoekers en medewerkers van het oncologisch centrum van het Ikazia Ziekenhuis werden tijdens Wereldkankerdag getrakteerd op een high tea.

Bron: Ikazia Ziekenhuis