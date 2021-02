Leververvetting is voedingsbodem voor beloop COVID-19

Laudantium consequatur assumenda

Patiënten met leververvetting hebben een grotere kans op een ernstiger ziektebeloop wanneer zij besmet zijn met het coronavirus. Dit blijkt uit een recent onderzoek, gepubliceerd in het internationale vaktijdschrift The Journal of Hepatology.

Onderzoekers van het Spaarne Gasthuis en Amsterdam UMC hebben verschillende weefsels van patiënten mét en zonder leververvetting geanalyseerd. Het was al bekend dat buikvet een voedingsbodem is voor het coronavirus, de onderzoekers wilden ook uitzoeken hoe dat zit voor levervet.

Voedingsbodem

In dit onderzoek toonden zij aan dat in het buikvet, het vet rondom de darm en in de vervette lever, eiwitten (receptoren) zitten die het coronavirus gebruikt om de cel binnen te dringen.

Als het virus eenmaal de cel binnen is gedrongen, kan het virus zich verspreiden. Hoe meer receptoren, hoe makkelijker het virus de cel binnendringt, hoe zieker een persoon kan worden. Daarnaast lieten de onderzoekers zien dat deze receptoren sterk zijn geassocieerd met insuline. De resultaten van dit onderzoek verklaren waarom patiënten met leververvetting en/of diabetes type 2, die behandeld worden met insuline een grotere kans hebben op een ernstiger ziektebeloop wanneer zij besmet zijn met het coronavirus.



Sluipmoordenaar

Naar schatting hebben 2.5 miljoen Nederlanders leververvetting maar ze merken daar pas wat van als de lever al flink beschadigd is. Bij leververvetting hopen er vetten op in de lever. Dit is een complexe aandoening waarbij verschillende factoren een rol spelen. “Leververvetting zie je niet aan de buitenkant. Het is een sluipmoordenaar voor veel patiënten met ernstig overgewicht en mensen met diabetes type 2,” aldus arts-onderzoeker Stijn Meijnikman van het Spaarne Gasthuis en Amsterdam UMC.



Vooruitgang

Bariatrisch chirurg Sjoerd Bruin van het Spaarne Gasthuis ziet dagelijks de gevolgen van ernstig overgewicht. Het is algemeen bekend dat mensen met overgewicht een grote kans hebben op een ernstiger ziektebeloop indien zij besmet zijn met het coronavirus. Dit onderzoek geeft hier een mogelijke verklaring voor aangezien meer dan de helft (60-70%) van de patiënten met morbide obesitas ook leververvetting heeft. “Dat we hebben kunnen aantonen dat zij mogelijk hierdoor een ernstiger beloop van het coronavirus kunnen krijgen, is een belangrijke vooruitgang. Dit onderzoek onderschrijft het belang van een goede en succesvolle aanpak van niet alleen obesitas, maar ook van leververvetting”.

Foto: Obesitas-chirurg Sjoerd Bruin

Bron: Spaarne Gasthuis