Wat zijn de coronaregels voor koek en zopie?

Deze week en komend weekend zullen veel mensen de natuur in trekken. De verwachting is dat er op verschillende plaatsen Koek en Zopie standjes zullen komen te staan. Het coronavirus kan ook bij kou makkelijk overspringen. Hou daarom de regels voor de horeca goed in acht. Dit is van belang om het coronavirus zo snel mogelijk te bestrijden. Om te voorkomen dat het afhalen bij koek en zopie niet tot nieuwe problemen leidt , zetten we de afspraken nog een keer helder op een rij.

Zeker met het oog op de het winterse weer en de activiteten buiten is het van belang dat we daar op blijfven letten.

De regels:

Niet meer dan 3 personen in de locatie of aan het afhaalloket

Minimaal 1,5 meter afstand aanhouden

Niet consumeren ter plaatse maar meenemen

Zorg er ook voor dat mensen die wachten op hun bestelling voldoende afstand bewaren.

Plaatsen van stoelen en bankjes waar men de koek en zopie kan nuttigen is niet toegestaan.



Of je ergens een koek en zopie mag opzetten, hangt af van de lokale regels. Maar ook hiervoor geldt dat je in verband met het coronavirus alleen eten en drinken mag laten afhalen, en geen terras mag opbouwen.

Bron: Rijskoverheid