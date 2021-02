Sneeuw zorgt niet voor extra drukte op de spoedeisende hulp

Het winterse weer heeft niet geleid tot extra drukte op de spoedeisende hulp bij diverse ziekenhuizen in het land.

In de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen waren ze goed voorbereid vanwege de voorspellingen als sneeuw en gladheid. We merkten dat maandag ook toen het glad was vanwege de ijzel. Onze ervaring is dat we dan enkele tientallen extra patiënten zien. We zijn voorbereid en werken nauw samen met de andere ziekenhuizen, zodat iedereen spoedeisende hulp kan krijgen.”

In Arnhem is behoorlijk wat sneeuw gevallen, maar volgens een woordvoerder van het Rijnstate in Arnhem is het niet veel drukker dan anders op een normale zondag. “We merken wel dat het voor mensen door de gladheid moeilijk is om het ziekenhuis of de eerste hulp te bereiken.”

Bij het HagaZiekenhuis in Den Haag een zelfde beeld. “Het is niet extra druk door de sneeuw en gladheid”, aldus een woordvoerster.

Bij het UMC in Groningen en Maastricht is het rustig op de eerste hulp. In die regio’s maar weinig sneeuw gevallen. Volgens een woordvoerder van het UCM Groningen is het rustiger dan op andere zondagen. “Er is weinig toeloop. We hebben het idee dat mensen vooral thuis blijven.” In het UMC in Maastricht is het ook niet druk. “Maar hier is ook nauwelijks sneeuw gevallen”, aldus een zegsman.