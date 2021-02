Dermatitis in het gezicht door gebruik mond-neusmasker

Dr Alessandro Traniello Gradassi, dermatoloog en professor aan de London North West University Healthcare NHS Trust, ziet vaker huidprpblemen die veroorzaakt worden door langdurig gebruik van mond-neusmaskers.

Het gebruik van een mondkapje en goede handhygiëne zijn de meest essentiële instrumenten om een infectie met COVID-19 te voorkomen. Het masker, in het bijzonder, biedt niet alleen waardevolle bescherming aan de drager, maar maakt ook een geïnfecteerde en asymptomatische patiënt minder besmettelijk. De veiligheid die het masker biedt is evenredig aan de mate van hoe het mondmasker aanluit aan het gezicht: wanneer dit laatste optimaal is, ontstaat een reserve van gefilterde lucht rond de neus en mond die, als we aan de ene kant in contact komen met “schone” lucht, anderzijds kan het een dermatitis of reactie van de huid kunnen veroorzaken.

Allergische contactdermatitis door frequent gebruik van mond-neusmasker

Een allergische contactdermatitis manifesteert zich klinisch met erytheem (roodheid) en blaasjes (kleine blaartjes gevuld met lichte vloeistof), jeukt intens. Deze symptomen kunnen uren en soms dagen na het gebruik van een mondkapje verschijnen. Het manifesteer zich voornamelijk, zo niet uitsluitend, op plaatsen waar er direct contact was met met het mondmasker.

De diagnose wordt bevestigd dankzij de patchtest, een onderzoek waarmee worden onderzocht van welk materiaal het masker is gemaakt, en welke verantwoordelijk is voor de allergie (denk bijvoorbeeld aan rubberproductiederivaten of bepaalde soorten conserveringsmiddelen).



Kan het mondkapje de huid irriteren?

Een zekere mate van huidirritatie, of irriterende contactdermatitis, is helaas onvermijdelijk. Zoals gezegd, om effectief te zijn moet het masker goed aan het gezicht aansluiten: helaas gaat dit gepaard met druk die op de huid wordt uitgeoefend en tijdens bewegingen wrijving veroorzaakt. Deze stimuli, hoewel zeer mild, kunnen irriterende dermatitis veroorzaken in de contactlocaties als het mondkapje lange tijd zonder pauze wordt gedragen. Sommige huidziekten, zoals atopische dermatitis, kunnen dit soort problemen doen ontstaan of verergeren.

Langdurige en intense druk van het masker of beschermende vizier op de huid kan ook leiden tot ontsteking op het niveau van de dermis, de diepste component van de huid, en leiden, in extreme gevallen, tot blijvende afwijkingen zoals bruine vlekken of littekens.

Bron: Alessandro Traniello Gradassi, dermatoloog, London North West University Healthcare NHS Trust