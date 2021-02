‘Eenzaamheid is een ernstig probleem waar we gezamenlijk de schouders onder moeten zetten’

Dit is een expertquote van Inge Redeker van Vilans, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Eenzaamheid kost 2 miljard euro aan extra zorgkosten – NRC

Ernstig eenzame mensen

Een op de tien Nederlanders voelt zich volgens cijfers van het RIVM (zeer) ernstig eenzaam. Ernstig eenzame mensen maken tot 50 procent hogere zorgkosten dan mensen die zich niet eenzaam voelen. Het is dus heel belangrijk dat we daar met z’n allen iets tegen doen. Ken je een familielid, vriend of buurtgenoot die eenzaam is? Dan is het fijn om hem of haar weer op weg te helpen. Dat kan al heel simpel: spreek diegene aan en vraag hoe het ermee gaat op deze koude dag – zonder over eenzaamheid te beginnen. Nodig iemand uit voor een kopje koffie of ga zelf op bezoek.

Contact maken en onderhouden is te leren

Maar als je zelf eenzaam bent kun je ook wat doen. Contact maken en onderhouden is wel degelijk iets wat je kunt leren. Dat blijkt onder andere uit het proefschrift van Tamara Bouwman van Vilans. Het leeuwendeel van het promotieonderzoek van Bouwman gaat over de Online Vriendschapscursus. Hiermee vergroten vijftigplussers hun vaardigheden om vriendschapsrelaties te onderhouden of op te bouwen.

Voor ouderen kan het steeds moeilijker worden om vriendschapen te sluiten of om relaties te behouden, zeker in coronatijd. Vrienden verhuizen, worden minder mobiel of overlijden en je bestaande vriendenkring wordt steeds kleiner. Als je niet meer werkt of sport zijn er maar weinig gelegenheden om nieuwe vrienden te maken. De online cursus kan voor mensen een middel zijn om de drempel over te komen om hier actief mee aan de slag te gaan. Met de cursus kunnen mensen versterken waar ze wel goed in zijn qua vrienden maken. Je oefent bijvoorbeeld het herstellen van bestaande contacten.

Inge Redeker is adviseur bij Vilans.

Bron: ANP Expert Support