Teleurstellend gesprek met minister over FFP2-mondmaskers FNV: Van Ark laat zorgmedewerkers in de kou staan

De FNV is teleurgesteld in minister Tamara van Ark van Medische Zorg. Zij weigert om werkgevers in de zorg te verplichten om het FFP2-mondmasker altijd en overal aan te bieden aan hun personeel. Dat maakte de minister vanmiddag duidelijk tijdens een gesprek met de zorgbonden.

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘Wij hebben een bittere smaak overgehouden aan ons gesprek met de minister. Van Ark moet haar verantwoording nemen en de werkgevers dwingen om die maskers gewoon ergens op de plank te leggen, waar zorgmedewerkers ze kunnen pakken wanneer ze zelf vinden dat ze die dingen nodig hebben. Maar de minister pakt de handschoen niet op en laat daarmee een heleboel mensen in de zorg in de kou staan.’

Laat professionals zelf beoordelen

Volgens de FNV verschuilt Van Ark zich onder andere achter de RIVM-richtlijnen. Daarin staat dat zorgmedewerkers een FFP2-masker kunnen vragen aan hun werkgever als ze denken dat hun veiligheid in het geding is. De vakbond vindt dat de werknemers als professionals zelf moeten kunnen beoordelen welk beschermingsmiddel zij willen gebruiken. Jong: ‘Die maskers zijn er, maar ze mogen ze niet altijd gebruiken. Als zorgmedewerker wil je niet iedere keer op je knieën voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Die dingen moeten gewoon ergens in een kast liggen, waar iedereen ze kan pakken. Wij vinden dat de minister moet opkomen voor de werknemers en ze niet aan hun lot moet overlaten. Laat mensen niet smeken. Zorg dat werkgevers het materiaal beschikbaar stellen.’

FFP2-masker moet de norm zijn

De FNV zei afgelopen maand al dat het FFP2-mondmasker de norm moet zijn voor alle zorgmedewerkers – binnen en buiten de ziekenhuizen en of ze nou werken op een corona-afdeling of niet – zolang nog niet bewezen is dat medische (chirurgische) mondmaskers veilig genoeg zijn en ook vanwege de besmettelijkere Britse mutatie van COVID-19. Van het FFP2-masker is bewezen dat het voldoende bescherming biedt tegen het virus en het is goed getest, zegt de bond. Daarom wil de FNV ook dat de RIVM-richtlijn wordt aangepast. Het RIVM adviseert standaard chirurgische mondmaskers bij het verzorgen van patiënten. Zorgmedewerkers mogen een FFP2-masker dragen, maar moeten daarvoor wel speciale toestemming vragen aan hun werkgever.

Bron: FNV Zorg & Welzijn