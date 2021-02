Helft voormalig IC-patiënten ervaart een jaar na opname nog klachten

Publicatie in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

De helft van voormalig Intensive Care (IC) patiënten ervaart in het jaar na IC-opname nieuwe lichamelijke, mentale en/of cognitieve klachten. Dit blijkt uit het grootschalige MONITOR-IC onderzoek onder leiding van het Radboudumc. In deze studie wordt de gezondheid van voormalig IC-patiënten tot vijf jaar na IC-opname gemonitord met vragenlijsten. Het gaat hierbij om klachten als vermoeidheid en verminderde conditie en gevoelens van angst en depressie.

In het onderzoek worden lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, verminderde conditie en stijfheid in gewrichten, het vaakst gerapporteerd door de 2345 deelnemende IC-patiënten, die waren opgenomen tussen juni 2016 en juni 2019. Een deel van de voormalig IC-patiënten kampt ook met mentale klachten, zoals gevoelens van angst en depressie, maar ook PTSS-klachten (posttraumatische stressstoornis). Ruim 12% heeft cognitieve problemen zoals geheugen- en concentratieproblemen. Al deze klachten hebben een weerslag op het dagelijks leven van deze patiënten. Zo geeft ongeveer 40% aan dat ze door de klachten minder zijn gaan werken, of een jaar later nog steeds met ziekteverlof zijn of zelf hun baan hebben opgegeven.

Er zijn duidelijke verschillen gevonden tussen patiëntengroepen. Zo ervaren patiënten die na een spoedoperatie op de IC worden opgenomen vaker gezondheidsproblemen een jaar na hun opname, terwijl patiënten die na een geplande operatie op de IC liggen juist vaker aangeven dat hun gezondheid in die tijd is verbeterd. Dit komt mogelijk doordat zij beter waren voorbereid op de operatie, maar ook doordat hun reeds langer bestaande klachten, bijvoorbeeld hartklachten, zijn verholpen.

Gezondheid vóór de opname speelt een grote rol



Uit het onderzoek, waarbij patiënten uit de ziekenhuizen Radboudumc, CWZ, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bernhoven zijn ondervraagd, komt naar voren dat de gezondheidssituatie van mensen die op de IC terecht komen, sterk geassocieerd is met gezondheidsproblemen een jaar na de IC-opname. Projectleiders Mark van den Boogaard en Marieke Zegers: “Patiënten die voor opname al een slechte gezondheid hadden, hebben slechtere uitkomsten. Dus hoe gezonder, des te beter je herstel”. Mannen en hoger opgeleide patiënten hebben een lager risico op klachten een jaar na de opname.

MONITOR-IC volgt patiënten vijf jaar lang



Deze publicatie bevat de eerste resultaten van het MONITOR-IC onderzoek, een grootschalige studie in de ziekenhuizen Bernhoven (Uden), Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), Amphia (Breda), Rijnstate (Arnhem), Maasziekenhuis (Boxmeer), Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en het Radboudumc (beide Nijmegen). Onderzoeker Wytske Geense promoveert dit jaar op deze bevindingen. In de MONITOR-IC worden inmiddels meer dan 5000 patiënten tot vijf jaar na hun IC-opname gevolgd. Bij zowel geplande als ongeplande opnames wordt gevraagd naar de gezondheidssituatie voor opname.

Bron: Radboudumc