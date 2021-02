Eén op de vijf Nederlanders vindt ziekmelden ter compensatie overuren terecht

Twintig procent van de Nederlanders vindt het terecht dat werknemers overuren die zij niet vergoed krijgen in geld of tijd, compenseren door zich ziek te melden zonder ziek te zijn. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR, een juridische HR-kennispartner, onder 1154 Nederlanders die 32 uur of meer in loondienst zijn.





Ziek door teveel alcohol



Bijna een op de tien (9%) heeft zich weleens ziek gemeld op het werk omdat hij of zij een kater had, nadat er de avond daarvoor teveel alcohol gedronken was. Tegelijk vindt slechts vier procent het hebben van een kater een legitieme reden om zich ziek te melden. Minder mensen hebben zich weleens ziek gemeld op het werk om een bijzondere avond bij te wonen. Vier procent heeft ziek zijn eens als smoes gebruikt om zo een voetbalwedstrijd, concert of iets dergelijks mee te kunnen maken.



Wieneke Brandt, Product Director XpertHR: “Een werknemer mag zich alleen ziekmelden wanneer hij niet in staat is om werk te verzetten. Als een werkgever ziet dat het verzuim toeneemt, is het belangrijk om hier nader naar te kijken. Overmatig ziekmelden kan namelijk een teken zijn van gebrek aan werkgeluk. We zien in de praktijk vaak dat bedrijven die veel aandacht besteden aan het werkgeluk van hun medewerkers een stuk minder ziekteverzuim hebben. En daarnaast zijn de medewerkers productiever en innovatiever en creatiever. Door als werkgever goed op de verzuimcijfers te letten, kan er tijdig geacteerd worden op mogelijke onvrede.”





Ziekmelden om eerder op vakantie te kunnen



Ook geeft een enkele medewerker (3%) aan dat hij zich wel eens ziek heeft gemeld om eerder of langer op vakantie te kunnen gaan. Maar de meerderheid van de deelnemers geeft aan ziekmelden om de vakantie te verlengen of te vervroegen wordt amper gedaan.





Over het onderzoek



In dit onderzoek, uitgevoerd door Panelwizard, zijn 1154 Nederlandse werknemers ondervraagd die 32 uur of meer werknaam in loondienst zijn.

Bron:Panelwizard