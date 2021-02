Nieuw Medical Delta programma versnelt en verbetert medicijnontwikkeling

Nieuw Medical Delta programma AI for Computational Life Sciences versnelt en verbetert medicijnontwikkeling

Medical Delta start deze maand zijn vijftiende wetenschappelijke programma: Medical Delta AI for Computational Life Sciences. Het programma combineert Artificial Intelligence (AI), bioinformatica en life sciences en slaat voor onder andere tuberculose en hersenaandoeningen een brug van wetenschappelijk onderzoek naar medicijnontwikkeling en klinische toepassing.

Opent nieuwe deuren

Het consortium dat in het programma samenwerkt, gebruikt AI technieken om biomedische data te ontsluiten, nieuwe kandidaat medicijnen te ontdekken, bijzondere celafwijkingen of verbanden op te sporen en bruikbare informatie voor onderzoek te vinden in complexe data. Dit opent nieuwe deuren voor wetenschappelijk onderzoek naar het menselijk lichaam en in het bijzonder de werking en ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Naast tuberculose en hersenaandoeningen zijn de uitkomsten van dit onderzoek ook bruikbaar voor andere ziektegebieden.

Medical Delta investeert € 380.000 in de start van het programma. Net als de andere wetenschappelijke programma’s van Medical Delta vormt interdisciplinaire samenwerking het uitgangspunt. Wetenschappers op het gebied van bioinformatica, medicijnontwikkeling, AI en Computational Life Sciences van Universiteit Leiden, het LUMC, Erasmus Universiteit en TU Delft werken in dit programma samen met clinici en met farmaceutische bedrijven. Ook wetenschappers van Erasmus MC sluiten aan.

Enorme hoeveelheden data

Nu het steeds beter lukt om de moleculaire gegevens van cellen en weefsels te ontsluiten, schept dat ook direct een nieuwe uitdaging. Want hoe vind je uit die enorme hoeveelheid complexe data de juiste informatie voor onderzoek? De term ‘Computational Life Sciences’ is een combinatie van computer science en life science. Met behulp van AI technieken helpen Computational Life Sciences gericht te zoeken naar de moleculen en de genen die interessant zijn voor een bepaald biologisch onderzoek. Het helpt hypotheses scherper te stellen en opent daarmee nieuwe deuren voor onder andere medicijnontwikkeling dat sneller, gerichter en beter kan worden uitgevoerd.

Naast de ontwikkeling en toepassing van Computational Life Sciences met AI technieken in het algemeen, concentreert het programma zich in eerste instantie op twee onderzoekslijnen: antibioticaresistentie van tuberculose en gerichte medicatie voor hersenaandoeningen.

Extra impuls AI onderzoek in Zuid-Holland

“Wetenschappers op het gebied van bioinformatica en computerwetenschappen weten elkaar al geruime tijd te vinden. Het nieuwe programma geeft een extra impuls aan deze interdisciplinaire samenwerking. Het brengt niet alleen topwetenschappers samen, het programma slaat ook een brug naar de industrie en naar klinische toepassingen en sluit aan op initiatieven zoals de AI-hub Zuid-Holland,” zegt prof. dr. Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta. “Het programma is daarmee een mooie aanvulling op de reeds bestaande wetenschappelijke programma’s van Medical Delta en draagt bij aan het potentieel van de Life Sciences sector in Zuid-Holland.”

Bron: Stichting Medical Delta