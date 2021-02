‘Obstakels bij het stemmen mogen niet bestaan voor mensen met een beperking en ouderen’

Mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperkingen willen net als andere mensen ‘erbij horen’ en zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. Dit ‘erbij horen en meedoen’ noemen we sociale inclusie. In juli 2016 heeft Nederland hiertoe het VN-Verdrag Handicap geratificeerd voor meer inclusie. Mensen met een beperking hebben dankzij dit verdrag dezelfde rechten als ieder ander. De overheid moet de positie van mensen met een beperking verbeteren, zodat zij volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

Klachten bij Meldpunt Onbeperkt Stemmen

Toch meldde het College voor de Rechten van de Mens nog 119 klachten bij het Meldpunt Onbeperkt Stemmen over toegankelijkheid van de Provinciale Statenverkiezing in maart 2019. De meeste meldingen (46 procent) kwamen toen van mensen met een lichamelijke beperking. Ook mensen met een visuele beperking (26 procent) en een verstandelijke beperking (14 procent) deelden hun ervaringen.

Kan en mag niet

Dit kan en mag niet het geval zijn en Vilans juicht het instellen van een apart kieskompas en alle andere maatregelen voor gelijke rechten bij de komende parlementsverkiezingen voor iedereen toe. Ook als het gaat om mensen met een hoge leeftijd, mogen er geen belemmeringen zijn. Het feit dat minister van Binnenlandse Zaken Kasia Ollongren vrijdag heeft toegezegd dat het ministerie de komende tijd meer aandacht zal besteden aan de communicatie richting 70-plussers over het briefstemmen, is dan ook een stap in de juiste richting wat ons betreft. Vilans helpt daarom organisaties bij het VN-verdrag -proof’ maken van hun diensten.

Dit is een expertquote van Inge Redeker van Vilans, in het kader van ANP Expert Support.Inge Redeker is adviseur op het gebied van inclusie van mensen met een beperking bij Vilans.

Bron: ANP Expres Support