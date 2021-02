Antistoffen coronavirus bij gemiddeld 15,1% van de donors

Sinds januari 2021 is het landelijke gemiddelde van antistoffen bij donors gestegen van 13,7% tot 15,1%.

Er is nog geen update beschikbaar voor specifieke IgM-antistoffen, die komen bij een infectie als eerste op en verdwijnen snel weer. Daarmee geven ze een goede indicatie van aantallen recente besmettingen.

Maandelijkse verdeling

Bovenstaand overzicht geeft de maandelijkse verdeling van de aangetroffen antistoffen over Nederland na verloop van tijd. Let wel: omdat donors pas mogen doneren als zij minimaal twee weken klachtenvrij zijn, lopen deze getallen altijd achter op de actuele infectiecijfers. Het kleurenpalet is aangepast om regionaal onderscheid en verloop van tijd te verduidelijken.

Wekelijks onderzoekt Sanquins Vinger aan de Pols (VAP)-studie een steekproef van ongeveer 2.000 plasmadonors op antistoffen, in aanvulling op het onderzoek dat het RIVM naar antistoffen doet. Het meten van antistoffen bij donors geeft inzicht in de verspreiding van COVID-19 over Nederland.

Bron: Sanquin