Antivirale neusspray voorkomt besmetting met coronavirus bij fretten

In celkweek werkt het ook tegen nieuwe virusvarianten uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika

Wetenschappers hebben een virusremmer ontwikkeld die SARS-CoV-2 overdracht tussen fretten blokkeert. Het antivirale middel is mogelijk te ontwikkelen tot een neusspray om mensen te beschermen tegen het virus. Een internationaal team van onderzoekers van onder andere het Erasmus MC heeft hierover gepubliceerd in Science.

Het middel is een lipopeptide: een klein antiviraal eiwit met een cholesterol ‘staart’. Eénmaal daagse toediening in de neus bleek voldoende om fretten volledig te beschermen tegen infectie met SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt.. ‘Het middel voorkomt dat het virus de cellen in de neus en longen binnendringt. Daardoor krijgt het virus niet de kans om zich te vermenigvuldigen’, zegt viroloog Rik de Swart van het Erasmus MC.

Zes fretten uit het onderzoek kregen de virusremmer in hun neus, terwijl zes andere fretten een placebo kregen. Beide groepen fretten werden verdeeld over drie kooien en gedurende een dag gehuisvest samen met drie fretten die besmet waren met SARS-CoV-2. In de dagen er na bleek geen enkele behandelde fret besmet te zijn, terwijl alle dieren die de placebo hadden gekregen wel geïnfecteerd raakten.

Het coronavirus gebruikt een speciaal eiwit (spike) op het virale oppervlak om aan cellen te hechten en ze vervolgens binnen te dringen. Dit binnendringen gebeurt door middel van het versmelten (fusie) van de virale membraan met die van de gastheer. Het ontwikkelde medicijn is een fusieremmer en blokkeert dit proces door direct aan het spike eiwit van SARS-CoV-2 te binden. Het middel bleek in celkweek ook effectief tegen de nieuwe virusvarianten uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Het onderzoek werd uitgevoerd in fretten, die net als nertsen erg gevoelig zijn voor het virus. ‘In Rotterdam gebruiken we al jaren fretten om de overdracht van verschillende luchtwegvirussen te testen. Fretten vangen net als mensen virussen op via de bovenste luchtwegen. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om of kan worden aangetoond dat de fusieremmer veilig en effectief is in mensen’, zegt viroloog Rory de Vries van het Erasmus MC. Aan de start van dat onderzoek wordt nu gewerkt.

Het principe van de werking van het antivirale middel is anders dan dat van een vaccin. De Swart: “Een vaccin ‘traint’ het eigen afweersysteem van de gastheer om antistoffen te maken en om sneller en sterker te reageren op een ziekteverwekker. Het grote voordeel daarvan is dat vaccinatie een langdurend effect geeft”. De Vries: ‘Ons antivirale middel voorkomt infectie, maar is hooguit een dag werkzaam. Het is dus niet geschikt om een groot deel van de wereldbevolking langdurig te beschermen door ze dagelijks een neusspray te geven. Wij denken wel dat deze antivirale middelen kunnen helpen om de pandemie onder controle te krijgen”.

Het medicijn is stabiel, ongevaarlijk en hoeft niet gekoeld bewaard te worden. De Vries: ‘Je zou je dus kunnen beschermen tegen huisgenoten die besmet zijn, of veilig je besmette ouders bezoeken. Maar het middel zou ook gebruikt kunnen worden voor extra bescherming bij reizen, concerten of festivals.’

Nog mooier zou het zijn als de fusieremmer ook verspreiding van het virus kan remmen nadat iemand al geïnfecteerd is. ‘De effectiviteit van sneltesten en bron- en contactonderzoek zou sterk vergroot kunnen worden als dit gekoppeld kan worden aan een neusspray waarmee verdere verspreiding van het virus geremd kan worden’, aldus viroloog Marion Koopmans en hoofd van de afdeling Viroscience. Momenteel wordt vervolgonderzoek gedaan om te bestuderen of dat haalbaar is.

Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van het Erasmus MC, Columbia University en Cornell University. De studie werd gefinancierd door de National Institutes of Health en het Columbia University Medical Center.

Bron: Erasmus MC