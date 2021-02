Thuis sporten wint aan populariteit door coronapaniek

Sportscholen maken pas op de plaats tijdens het ‘nieuwe normaal’

Steeds meer Nederlanders sporten thuis door de pandemie. Dat concludeert Alphense ondernemer Michael van Leeuwen, eigenaar van Hijhem.nl, op basis van de bezoekersaantallen sinds begin 2020. “We zien een duidelijke verandering. Het aantal bezoekers in het thuis sport segment ging keer drie vlak na de eerste lockdown. Dit zakte af naar een plus van 50% jaar-op-jaar tijdens de zomer, om vervolgens weer te stijgen naar 100% tijdens de tweede lockdown in december”, aldus Van Leeuwen.

‘Fear Of Going Out’

De opmars van het thuis sporten lijkt ten koste te gaan van de traditionele sportschool. De belangrijkste reden hiervoor is een voor de hand liggende, zo meent Van Leeuwen. Hij zegt: “Door de coronapaniek van maart/april 2020 ontstond er een soort ‘Fear Of Going Out’, oftewel bang zijn om naar buiten te gaan. Dit was goed terug te zien bij webshops: in no-time was de voorraad aan dumbbells, halterbanken, fitnessmatjes, etc. op omdat mensen liever thuis gingen sporten.”

Een andere levensstijl

De toenemende populariteit van thuis sporten wordt ook veroorzaakt door praktische redenen, zo stelt Van Leeuwen. “Door de gedwongen sluiting van sportscholen moet de fitness fanaat wel thuis aan de slag. Daarnaast staat de levensstijl van velen op z’n kop: door de avondklok is ’s avonds sporten vaak geen optie voor mensen met een drukke baan en ook mensen met kinderen hebben er meer moeite mee”, aldus de eigenaar van Hijhem.

Ook in buurlanden lijkt de toegenomen interesse in thuis sporten samen te vallen met coronamaatregelen/lockdowns. In Duitsland, bijvoorbeeld, piekt de interesse in thuis trainen weer sinds de verlenging van hun lockdown op 10 februari en ook in België en Frankrijk is een vergelijkbare trend zichtbaar (bron: Google Trends).

Bron: Hijem/EZPress