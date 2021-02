Zijn meer of minder mensen verslaafd aan alcohol in de coronatijd? De feiten op een rijtje!

Is het je al eens opgevallen dat het vandaag de dag steeds drukker lijkt te zijn bij de slijter? Ook in de supermarkten lijkt de verkoop van alcohol sinds de coronacrisis te zijn toegenomen. Sinds dat het virus in Nederland uitbrak doen slijterijen goede zaken. Betekent dit ook echt dat we meer zijn gaan drinken? En zo ja, welke gevolgen heeft dit dan?

Drinken we meer? Ontwikkelen we sneller een alcoholverslaving? Of lijkt het eigenlijk allemaal wel mee te vallen? Allemaal vragen waar veel deskundigen en verslavingsartsen mee worstelen. Een duidelijk antwoord is er echter niet. Dit komt met name doordat iedereen anders op de situatie reageert. Zo schat men dat 20 procent van de mensen meer is gaan drinken, maar ook 20 procent minder. Dit ligt vooral aan de setting waarin ze voorheen dronken. Zo zijn gezelligheidsdrinkers over het algemeen minder gaan drinken. Simpelweg omdat ze geen horecagelegenheden of feestjes meer bezoeken. Mensen die vooral drinken uit verveling, zijn juist meer gaan drinken. Dan heb je ook nog een groep mensen die alcohol als copingmechanisme gebruikt. En in die groep ligt een alcoholverslaving al snel op de loer.

Minder sociale controle



Het grootste risico van de coronacrisis is het gebrek aan sociale controle. Op dit moment komen mensen minder bij elkaar over de vloer, zijn we niet genoodzaakt om naar het werk te gaan en zijn ook uitstapjes verleden tijd. Hierdoor valt het niet op wanneer men zich terugtrekt in hun woning. Sterker nog: dit wordt van ze verwacht. Dat betekent dus ook dat er veel minder sociale controle is en mensen zonder dat het opvalt in een verslaving weg kunnen zakken. Een groot risico, want hierdoor kan er een grote groep verborgen alcoholisten ontstaan. Probleemdrinkers die pas na de crisis worden opgemerkt. Met alle gevolgen van dien.

Verveling



Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Dat geldt zeker ook in de coronatijd. Voor veel van ons zijn er nog nooit zulke grote restricties in het dagelijks leven opgelegd. We vonden het vanzelfsprekend om zelf onze dagen in te delen, te gaan en staan waar we maar wilden. In een jaar tijd is dat enorm veranderd. Plotsklaps zit iedereen thuis en is er buitenshuis nog maar weinig toegestaan. Ook werken is anders dan normaal.

Mensen zijn gezelschapsdieren. Zonder gezelschap en gezellige uitstapjes slaat de verveling al snel toe. In dat geval kun je natuurlijk op zoek gaan naar een nieuwe hobby, maar er zijn ook mensen die hierdoor maar ongezond gaan eten, snoepen of zelfs gaan drinken. En voordat je het weet, slaat dit drinkgedrag over in een verslaving. Verveling is dan ook naast stress één van de belangrijkste factoren voor het toenemende alcoholgebruik in de coronatijd.

Hulp nodig?

Hulp bij alcoholverslaving lijkt tegenwoordig misschien ver weg. Vaak kunnen alcoholisten tegenwoordig ongemerkt hun gang gaan, omdat er niemand is die echt goed op ze kan letten. Toch is het belangrijk dat een verslaving snel wordt gesignaleerd. Hiermee kan erger worden voorkomen en kunnen de gevolgen binnen de perken blijven. Ken jij of ben jij iemand die kampt met een verslaving? Grijp dan tijdig in. Ook in de coronatijd is hulp zoeken gewoon mogelijk. De huisartsen staan nog altijd voor je klaar en ook verslavingsinstellingen blijven – zij het op aangepaste wijze – draaien. Wacht niet tot het te laat is.