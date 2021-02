Antoni van Leeuwenhoek startte zaterdag met vaccinatie van patiënten met kanker

In het Antoni van Leeuwenhoek kregen zaterdag 154 patiënten het Moderna coronavaccin toegediend. Op 27 februari volgen nog eens 137 patiënten. De vaccinatie is in het kader van de VOICE studie. Een onderzoek naar de werkzaamheid van het coronavaccin bij patiënten met kanker die worden behandeld met chemotherapie, immuuntherapie of een combinatie van beiden. De studie is een initiatief van het UMCG, AVL, Erasmus MC, RIVM, IKNL en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten.

In de vaccinstudies die tot nu toe zijn gedaan zijn kankerpatiënten niet meegenomen. “Dus daar weten we heel weinig over. Wij gaan onderzoeken in hoeverre patiënten die actief worden behandeld met chemotherapie, immuuntherapie, of een combinatie van beide, na vaccinatie een beschermende afweerreactie krijgen. We hopen natuurlijk dat de uitkomst zal zijn dat patiënten evengoed beschermd zijn als mensen zonder kanker”, aldus internist-oncoloog John Haanen van het AVL.

Vier keer naar het AVL

De patiënten die aan de studie meedoen komen in totaal vier keer naar het AVL in Amsterdam: voor de eerste inenting, vier weken later voor de tweede prik en vervolgens vier weken en zes maanden na de tweede vaccinatie. Dan wordt de aanmaak van antilichamen in het bloed van patiënten gemeten om te kijken of er een immuunreactie is. De onderzoekers willen ook weten of er klachten en bijwerkingen zijn in de periode na vaccinatie.

Patiënten met kanker zijn kwetsbaar

“We zijn heel blij dat we deze patiënten nu kunnen gaan vaccineren. Patiënten met kanker zijn kwetsbaar. In het afgelopen jaar zijn we steeds meer te weten gekomen over kanker en het coronavirus. Patiënten met kanker, met name zij die een vorm van bloedkanker hebben (leukemie of lymfoom), maar ook patiënten met uitzaaiingen zoals bij longkanker of andere kanker, en daar chemotherapie voor krijgen, lopen een groter risico op een ernstiger verloop van een coronavirusinfectie (COVID-19) dan mensen zonder kanker.

Er doen ruim 600 patiënten mee aan de studie, verdeeld over de deelnemende ziekenhuizen. De eerste uitkomst zal vrij snel na de tweede vaccinatie bekend worden gemaakt. Hun ervaringen worden vergeleken met mensen die niks onder de leden hebben.

Bron: AVL