Goed geïnformeerd de zwangerschap door met de ZwApp+

Als je zwanger bent, wil je het liefst zo veel mogelijk weten over de zwangerschap, de bevalling, je baby en de kraamtijd. Daarom gebruiken het Maasstad Ziekenhuis en meerdere verloskundigen en gynaecologen in Rotterdam-Zuid en omgeving sinds kort ZwApp+ om zwangeren en partners goed te informeren. In deze gratis app staat allerlei informatie, die is samengesteld en gecontroleerd door deskundigen van het Maasstad Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis en meer dan 20 verloskundige praktijken en kraamzorgorganisaties, die samenwerken binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Rotterdam-Zuid.

Via ZwApp+ ontvangen de aanstaande ouders dagelijks berichten met belangrijke informatie op het juiste moment van hun zwangerschap. Hierdoor worden de aanstaande ouders goed geïnformeerd over en voorbereid op de zwangerschap en de bevalling. Daarnaast kunnen de zwangere vrouwen in de app zelf in een digitaal dagboek bijhouden wat hun bloeddruk en gewicht is, hoe ze zich voelen en ze kunnen notities en foto’s maken. Leuk voor henzelf, maar ook handig in de gesprekken met de verloskundige of gynaecoloog. In de app kunnen ze tevens een geboorteplan vastleggen, waarin ze aangeven hoe ze graag willen bevallen.

Deskundige informatie



De medische informatie in de speciale app is samengesteld door de verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen, het psycho sociaal team, fysiotherapeuten, kraamverzorgenden en lactatiekundigen binnen de betrokken ziekenhuizen en het VSV Rotterdam Zuid. “Alle zorgverleners die samenwerken binnen VSV Rotterdam-Zuid gaan ZwApp+ gebruiken. Ze zijn terug te vinden op www.vsvrotterdamzuid.nl”, legt Irene van der Avoort, voorzitter van het VSV Rotterdam-Zuid, uit. “De zorgverleners raden de aanstaande ouders aan om de app te downloaden via Google Play Store of de Apple Store en verwijzen regelmatig naar ZwApp+ om informatie op te zoeken en nog eens door te lezen. Bij twijfel moeten de ouders natuurlijk altijd contact opnemen met hun directe zorgverleners.”

PATH, voorbereid ouderschap



ZwApp+ is een onderdeel van het internationale project PerinAtal menTal Health (PATH). PATH is bedoeld om aanstaande en kersverse ouders te helpen zich voor te bereiden op het krijgen van een kind en op de opvoeding van het kind vanaf de geboorte. Binnen PATH werkt het Maasstad Ziekenhuis als Nederlandse partner samen met partners in Engeland, Frankrijk en België. “Een gezonde zwangerschap geeft gezinnen een goede start. Het is mooi om hier binnen PATH met elkaar een bijdrage aan te kunnen leveren,” aldus Wietske Vrijland, lid raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis.

ZwApp+ is ontwikkeld door Synappz Digital Healthcare, een bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van medische platformen. Alle activiteiten binnen PATH worden Europees gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma.

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis is tevens onderdeel van de Santeon groep, een landelijke samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen die het doel hebben de zorg steeds beter te maken.

Bron: Santeon groep