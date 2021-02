Kinderen met een allergie sneller geholpen

Het Allergiecentrum van het Diakonessenhuis en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht) gaan nauw samenwerken. Daarmee is de regio Utrecht een plek voor kinderallergologische topzorg rijker. En zijn kinderen met een allergie sneller op de beste behandelplek.

Allergieën vormen de meest voorkomende chronische ziekte in ons land. Het aantal patiënten met allergische klachten is de afgelopen 25 jaar ruim verdubbeld. Ook de ernst van die klachten nam in die periode fors toe. Met deze samenwerking zorgen de ziekenhuizen ervoor dat deze patiënten goed en snel terecht kunnen.

Sneller op de juiste plek

Zodra ouders zich met een kind met allergische klachten melden, bekijkt een gezamenlijk team met een kinderallergoloog, kinderarts, kinderdermatoloog, kinderlongarts, kinderdiëtist en verpleegkundig specialisten waar en hoe het kind het beste geholpen kan worden.

Afhankelijk van de aard en ernst en de benodigde behandeling van de allergie kan dat zowel in het Allergiecentrum van het Diakonessenhuis, als in het Wilhelmina Kinderziekenhuis zijn. In de meeste gevallen zal dit in het Diakonessenhuis zijn, bijvoorbeeld bij laag- en middencomplexe zorg. Kinderen die hoogcomplexe zorg nodig hebben waarvoor bijvoorbeeld een Kinder-IC nodig is, gaan naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Ouders zijn er zo van verzekerd dat het kind direct de beste allergologische zorg krijgt die voor de specifieke allergie van hun kind te vinden is. Hiermee wordt voorkomen dat een kind middenin een behandeling moet worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis.

Specialistisch centrum

Gezien de groei van het aantal patiënten met allergische klachten opende het Diakonessenhuis in 2018 al een specialistisch Allergiecentrum voor kinderen met huidaandoeningen of luchtwegklachten. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht) werd vooral zorg geboden aan kinderen met zeer complexe allergische klachten.

Eén allergoloog als spil

Aan de basis van de samenwerking staat kinderarts en allergoloog Marike Stadermann. Zij volgde een deel van haar opleiding tot kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, specialiseerde zich in allergologie in het UMC Utrecht en startte in 2018 het specialistisch Allergiecentrum in het Diakonessenhuis. Sinds begin dit jaar werkt Marike zowel in het Diakonessenhuis als in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Marike schreef verschillende landelijke richtlijnen om de zorg voor kinderen met een allergie te verbeteren. Ook geeft ze regelmatig lezingen aan andere specialisten en huisartsen over allergieën.

Bron: Diakonessenhuis Utrecht