Twee keer zo veel rokers stappen over naar e-sigaret

Het aantal rokers dat in Europa overstapt naar de e-sigaret is in drie jaar tijd verdubbeld. In 2020 wist 30 procent van de rokers die overstapte op de elektronische sigaret blijvend te stoppen met het roken van sigaretten. In 2017 lag dit percentage nog op 14 procent. Dat blijkt uit een speciale Eurobarometer die de Europese Commissie zojuist in februari heeft gepubliceerd.



Net als bij eerdere peilingen van de Eurobarometer was de elektronische sigaret in Europa een van de meest gebruikte hulpmiddelen om te stoppen met roken. In 2020 gebruikte 11 procent van de rokers die een stoppoging onderging een e-sigaret. Dat is bijna evenveel als alle andere nicotine-hulpmiddelen zoals pleisters, kauwgom en sprays bij elkaar (13 procent). Volgens het onderzoek heeft 99 procent van de e-sigaretgebruikers eerst gerookt.





Aantal Nederlanders dat e-sigaret probeert gehalveerd



Volgens Eurobarometer gebruikt ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking een e-sigaret. Het aantal Nederlanders dat een e-sigaret heeft geprobeerd is sinds 2017 gehalveerd van 11 naar 6 procent. Daarmee zit Nederland ver onder het Europese gemiddelde. In zowel 2017 als in 2020 gebruikte 2 procent van de Europeanen een elektronische sigaret en gaf 9 procent aan weleens een e-sigaret geprobeerd te hebben.







Minder gelijktijdig gebruik e-sigaret en gewone sigaret



Het EU-onderzoek laat verder zien dat het aantal mensen dat tegelijkertijd rookt en een e-sigaret gebruikt sterk is afgenomen van 52 naar 22 procent. Gelijktijdig gebruik is volgens branchevoorzitter Emil ’t Hart vaak van tijdelijke aard. Een klein deel van de rokers die overstapt op een e-sigaret doet dat geleidelijk.

Verder laat het onderzoek zien dat rokers die langer dan 10 jaar hebben gerookt vaker de elektronische sigaret op dagelijkse basis gebruiken dan de groep ex-rokers die minder dan tien jaar heeft gerookt.