De umc’s introduceren de functie van regieverpleegkundige. De regieverpleegkundige heeft specifieke taken en verantwoordelijkheden in het totale zorgproces van de patiënt, binnen de werkeenheid maar ook binnen de keten. Landelijk worden het kader en de uitgangspunten geboden, in elk umc wordt de functie op details verder ingevuld en vorm gegeven met de verpleegkundigen en in eigen tempo ingevoerd.

De umc’s zijn trots op hun verpleegkundigen. Het beroep ontwikkelt zich door de jaren heen. De Covid-19-crisis versterkt het idee dat gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen van meerwaarde kan zijn voor de (kwaliteit van) zorg die zij leveren en op deze manier kunnen verpleegkundigen beter en sneller inspelen op veranderingen in de zorg. Daarnaast biedt het meer loopbaanperspectieven, wat kan bijdragen aan het binden en boeien van verpleegkundigen aan het vak.

Regieverpleegkundige richt zich op specifieke taken

De regieverpleegkundige richt zich op specifieke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van coördinatie, kwaliteit en zorgvernieuwing. Denk daarbij aan evidence based werken, connected care en het monitoren van zorguitkomsten.

Reden voor de introductie van de nieuwe verpleegkundige functie binnen de functiefamilie Verpleging & Verzorging is de toenemende mate van complexe zorgvragen, technologieën die elkaar snel opvolgen, het steeds meer werken in netwerken, zorgpaden en ketens. De introductie van regieverpleegkundige is onderdeel van het VIP Programma. Dit programma richt zich onder meer op gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen binnen de umc’s. Bij deze verandering en gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen geldt het volgende uitgangspunt zoals overeengekomen in een gezamenlijke verklaring tussen zorgbranches, V&VN en vakbonden: “Iedere verpleegkundige, ongeacht het diploma heeft recht op loopbaan- en ontwikkelingskansen. Bij de toegang tot functies van verschillend werk- en denkniveau wordt gekeken naar competenties, bekwaamheden, ervaring, talenten, wensen, ambities, motivatie, en niet alleen naar de diploma’s van betrokken verpleegkundigen.”

Bron: NFU