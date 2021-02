Baarmoedergolven essentieel voor goede start!

Baanbrekend werk voor vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en het Catharina Ziekenhuis hebben een methode ontwikkeld waarmee eenvoudig en objectief samentrekkingen in de baarmoeder kunnen worden gemeten. Een goede meetmethode is belangrijk, omdat deze baarmoedergolven1 een rol spelen bij de innesteling van een embryo in de baarmoeder. De manier waarop tot nu toe werd gemeten was niet betrouwbaar genoeg. De nieuwe meetmethode geeft een beter inzicht in de baarmoedersamentrekkingen. Gynaecologen leren nu steeds meer over de invloed van samentrekkingen van de baarmoeder op innesteling van een embryo bij IVF.

Baarmoedergolven

Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Celine Blank, die vrijdag 26 februari op dit onderwerp promoveert aan de TU/e en aan de Universiteit Gent. Blank: “Het is nu zaak dat we deze golven goed leren kennen. Ze kunnen dienen als een voorspellende factor bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De slagingskans bij vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan ligt nu rond de 30 procent per poging. Dat percentage moet echt omhoog! Een behandeling van een tekort of een overschot aan golven met bijvoorbeeld medicatie kan de kans op een zwangerschap mogelijk vergroten.”

Ook een spier

De techniek die gebruikt wordt om de baarmoedergolven te meten is afgekeken van cardiologen. Gynaecoloog prof. dr. Dick Schoot van het Catharina Ziekenhuis en promotor van Blank: “Cardiologen gebruiken de Speckle Tracking-techniek om de beweeglijkheid van het hart, net als de baarmoeder ook een spier, te meten.” Die methode is aangepast voor de baarmoeder en daarna uitgebreid getest. Eerst in een gecontroleerde omgeving op baarmoeders buiten het lichaam en later bij gezonde vrijwilligers. “We begrijpen steeds beter welke mechanische bewegingen van de baarmoeder een rol spelen in pijn, onregelmatig bloedverlies en zwanger worden. Maar we staan nog aan het begin van deze veelbelovende techniek”, aldus Schoot.

Vergelijkbaar met een hartfilmpje

Hij gaat verder: “Dit onderzoek combineren we met elektriciteitsmetingen van de baarmoeder. Zo’n onderzoek is voor de vrouw totaal niet belastend. Voor de metingen worden stickers op de buik geplakt om de samentrekkingen te meten. Je kunt het vergelijken met een hartfilmpje (ECG).”

Blank: “We meten nu alleen niet de elektriciteit die het hart afgeeft, maar die van de baarmoeder. Door middel van machine learning, een vorm van kunstmatige intelligentie, konden we met een combinatie van deze twee meetmethodes de IVF-uitkomst met een nauwkeurigheid tot 94 procent voorspellen.”

1 Wat zijn baarmoedergolven: Iedere baarmoeder vertoont ‘baarmoedergolven’ tijdens een maandelijkse cyclus; kleine golvende samentrekkingen in de baarmoeder die je niet voelt, maar wel kunt zien op bijvoorbeeld echobeelden. Deze golven veranderen van richting en hevigheid gedurende de cyclus afhankelijk van hormonen.

Celine Blank promoveert vrijdag 26 februari 2021 aan de TU/e en aan de Universiteit Gent. Haar promotors zijn prof dr. ir. Massimo Mischi van de TU/e en prof. dr. Dick Schoot van de Universiteit Gent en gynaecoloog in het Catharina Ziekenhuis.

Celine Blank, Uterine and embryo quality: features and models to predict successful IVF

