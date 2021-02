The Breathwork Movement: hét platform over de kracht van ademhalen

Breathwork is mainstream geworden. Een bewuste leefstijl is belangrijker dan ooit en ademwerk blijkt de ideale tool voor een optimale gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Reden voor Nikki van der Velden om The Breathwork Movement te lanceren: hét online platform over de adem waarop alle tips, tools, technieken, coaches, teachers en inspiratiebronnen samenkomen.

De kracht van adem

The Breathwork Movement is ontstaan vanuit een heldere missie: zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met de kracht van de adem. Ook al wordt ‘breathwork’ – mede dankzij mensen als Wim Hof – steeds bekender, het is nog steeds een onderschatte maar essentiële pijler voor een goede gezondheid en persoonlijke groei.

Adem is een schatkist

Nikki van der Velden spreekt uit ervaring: “De adem is mijn redding geweest toen een hevige hersenschudding / post-commotioneel syndroom mij langdurig uit de running haalde. Niets leek te helpen, totdat ik bij toeval in een Wim Hof ademhalingssessie belandde. Dit veranderde alles. De adem is een schatkist en heeft alles in huis voor een stressvrij hoofd, een gezond lichaam, een stabiel zenuwstelsel en een bewust leven. Het verbaast me dat we dit niet op school leren. Vanuit die fascinatie heb ik The Breathwork Movement neergezet, ik gun iedereen dit ‘geheim’.”

The Breathwork Movement bestaat onder meer uit een online magazine, gevuld met uitleg, inspiratie, tools, technieken, ervaringsverhalen en interviews. Daarnaast biedt de Ademcoach Finder een overzicht van de beste facilitators in Nederland en België, zodat je snel en eenvoudig een ademcoach kunt vinden in elke gewenste stijl. The Breathwork Movement biedt alles voor een zachte landing in ademland en is er voor iedereen die op een laagdrempelige manier meer gezondheid, rust en geluk in het leven wil ervaren. Want dat kan! Be inspired.www.thebreathworkmovement.nl

Bron: The Breathwork Movement