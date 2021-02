Betere zorg en meer oog voor de economie: JA21 presenteert Corona Deltaplan

Het coronabeleid van het kabinet is chaotisch, niet transparant en heeft te weinig oog voor de nevenschade door de maatregelen. Dat stelt JA21. De partij komt daarom vandaag met een eigen Deltaplan Corona om de balans tussen volksgezondheid, de economie en het sociale leven te herstellen.

De hoofdpunten:

Er komt een coronaminister

Het outbreak managementteam wordt het medical managementteam

Er komt een economic managementteam

MKB en teamsport in de buitenlucht weer open

Stoppen met de avondklok

Rationelere benadering van de coronacrisis

In het plan pleit JA21, dat vrijdag in de Senaat tegen de spoedwet voor de avondklok stemde, voor een rationelere benadering van de coronacrisis. Senator Nicki Pouw-Verweij, nummer twee op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en in het dagelijks leven arts-onderzoeker: “We zijn een jaar onderweg, maar nog altijd komt het kabinet niet verder dan paniekvoetbal en disproportionele maatregelen zoals generieke lockdowns. De benadering is veel te eenzijdig en gaat voorbij aan de gigantische economische, sociale en psychische nevenschade als gevolg van de maatregelen. Risicoanalyses en oog voor de langetermijngevolgen ontbreken volledig. Dat was in maart vorig jaar misschien nog begrijpelijk, maar nu echt niet meer te accepteren”.

Medical Management Team

Pouw-Verweij wil daarom dat het Outbreak Management Team (OMT) wordt omgezet in een Medical Management Team, oftewel MMT. Met daarin medisch ethici, professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, en pedagogen. “Gezondheid is meer dan enkel de afwezigheid van ziekte. Er moet een integrale medische visie op de coronacrisis komen”.

Daarnaast moet er volgens de partij naast dit MMT ook een EMT in het leven wordt geroepen: een Economic Management Team. “De maatregelen van het kabinet voorkomen medische schade als doel, maar de desastreuze gevolgen voor met name het MKB op lange termijn worden ondergesneeuwd. Het belang van ons MKB moet veel nadrukkelijker meegewogen worden”, aldus Pouw-Verweij. Het EMT moet wekelijks samenkomen om het kabinet te adviseren.

MKB corona-proof deuren openen

JA21 wil daarnaast dat het MKB corona-proof zijn deuren weer kan openen. Ook wil de partij het verenigingsleven meer vrijheid geven door buitensporten in teamverband weer toe te staan.

Tot slot pleit Pouw-Verweij voor een coronaminister. “Het huidige beleid is versnipperd en onsamenhangend. Het falende vaccinatiebeleid en het trage schakelen gedurende de hele crisis zijn daar een rechtstreeks gevolg van. Het is tijd om eindelijk regie te pakken en te stoppen met het ineffectieve gepolder. Daarom pleiten wij voor een inhoudelijke expert die als zogenaamde ‘coronaminister’ de demissionaire ministers aanstuurt op alle vlakken van de Coronacrisis, van zorg tot maatregelen en middenstand”. Het volledige plan is terug te vinden in de bijlage.

Documenten:

JA21COVIDplan.pdf

Bron: JA21