Drive-thru: bloed laten prikken vanuit je eigen auto. Vanaf 1 maart bij Star-shl in Zeeland

Maandag 1 maart start Star-shl in ’s Gravenpolder met een pilot voor een drive-thru bloedafname. Star-shl speelt met deze nieuwe dienst in op zowel de behoefte aan gevoel van veiligheid (vanuit je eigen auto) en het gemak van een drive-thru. De pilot is in samenwerking met de huisartsen Zorg op Zak tot stand gekomen en loopt t/m 9 april.

Verplaatsbare dienstverlening

Mensen die in Zeeland bloed moeten laten prikken, krijgen vanaf 1 maart de mogelijkheid dit te laten doen vanuit hun eigen auto. Madelein Leegwater, sectordirecteur Markt & Relaties: “Sinds de komst van corona, zien we een groep mensen die minder makkelijk naar een prikpost komen. Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling dat ‘verplaatsbare dienstverlening’, zoals ook een teststraat is, steeds meer ingeburgerd raakt.”

Veilig & snel

Star-shl speelt in op zowel de behoefte aan gevoel van veiligheid (vanuit je eigen auto) en het gemak van een drive-thru in de nieuwe dienst. De drive-thru bloedafname: bloed laten prikken vanuit je eigen auto; veilig & snel. Patiënten maken hiervoor een afspraak via star-shl.nl, zodat iedereen rustig op tijd geholpen wordt. De pilot start 1 maart en loopt t/m 9 april.

Service richting patiënt

De patiënt verandert qua behoeftes en Star-shl beweegt hier in mee. Zo proberen wij onze service richting de patiënt te vergroten.

Locatie:

De drive-thru bloedafname bevindt zich op de volgende locatie:

Baarlandsezandweg 1, 4431 NJ ’s Gravenpolder.

De openingstijden:

Ma t/m vrijdag van 7.00 – 8.00 uur en van 12.00 – 14.00 uur.

Dit is dezelfde locatie als de CoronaTestZeeland, deze coronateststraat is open van 8.30-12.00 uur. https://www.coronatestzeeland.nl/

Rondom de locatie staan bewegwijzeringsborden zodat patiënten makkelijk de weg kunnen vinden.

Kijk op star-shl.nl voor meer informatie.

Bron: Star-SHL