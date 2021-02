Haagse proef met heupairbag voor ouderen

Een zelfdenkende broek die je onzichtbaar onder je kleding kunt dragen; en die zichzelf in een fractie van een seconde als een airbag opblaast zodra je dreigt te vallen: zo’n broek bestaat en heet Wolk. Deze Haagse uitvinding wordt nu bij wijze van proef gebruikt door 10 zelfstandige ouderen met een valrisico bij Stichting Eykenburg, professionele organisatie voor ouderenzorg in Den Haag.

De proef duurt een half jaar en moet uitwijzen in hoeverre de Wolk heupairbag pijnlijke en medisch soms complexe heupfracturen kan helpen voorkomen. Het gaat om een initiatief van de gemeente Den Haag en past in het streven van het stadsbestuur om samen met onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen, kennisinstituten en zorgverzekeraars de gezondheid en het welzijn van Hagenaars te vergroten en gezondheidsverschillen zo veel mogelijk op te heffen. De partners verbinden daarbij het medische met het sociale domein. Achterliggende gedachte: gezondheid is ook een sociale kwestie.

“En zo’n zorginnovatie als Wolk kan dus helpen om de bewegingsvrijheid van ouderen te vergroten en medische risico’s te verkleinen”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. “Technologie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van leven te verbeteren. Die technologie moet dan wel bij de mensen passen en niet andersom. We zien enorme kansen; niet alleen in de technologische vernieuwing zelf, maar ook in de grote veranderkracht die ondernemers en investeerders in deze sector met zich meebrengen. Door die wereld te koppelen aan die van het sociale domein verwachten we zorg en ondersteuning slimmer te kunnen organiseren en vooral ouderen te helpen langer en aangenamer zelfstandig te blijven”.

Bedenker heupairbag

Hans Schröder geldt als de bedenker van de Wolk heupairbag en had daarbij destijds zijn toen 87-jarige moeder voor ogen. Samen met TU Delft is de huidige versie ontwikkeld. Sensoren in de Wolk monitoren 500 keer per seconde elke beweging en herkennen een val direct. Voordat de drager de grond raakt, wordt een airbag opgeblazen rondom de heup zodat de val zacht is. Een val wordt automatisch per sms-bericht, met vermelding van de locatie, aan de contactpersoon doorgeven. De drager kan ook zelf alarm slaan. Wolk is herbruikbaar en kan worden gewassen.

De proef met de heupairbag staat niet op zichzelf en is een uitvloeisel van het vorig jaar door het stadsbestuur gelanceerde actieprogramma Zorg en Innovatie 2019-2022. Kavita Parbhudayal: “We werken met meerdere proefprojecten. In onze Living Labs testen Hagenaars samen met ons, zorgaanbieders, ondernemers en de Haagse Hogeschool welke technologie werkt voor welke ondersteuningsvraag. We ontwikkelen dit jaar samen met partners een e-Health Marktplaats – waar onze inwoners passende technologie voor hun situatie kunnen vinden – plus een uitgebreide Uitleenservice, waar Hagenaars technologie kunnen uitproberen, voordat zij die aankopen”.

Den Haag, 17-02-2021 Wethouder Kavita Parbhudayal met de Wolk, een voorbeeld van Haagse zorginnovatie. De Wolk is een heupairbag tbv valpreventie. Foto Martijn Beekman

Bron: Den Haag