Cliënten praten in talkshow met politici en Rick Brink over de verkiezingen

Als je gaat stemmen, wil je begrijpen waar het over gaat en hoe het werkt met de verkiezingen. Daarom praten de ervaringsdeskundigen van ‘s Heeren Loo op 5 maart om 19.30 uur over de Tweede Kamerverkiezingen. Dit doen zij live op YouTube in de talkshow ’s Heeren Loo praat verder. ‘s Heeren Loo is een grote landelijke organisatie die hulp, begeleiding en huisvesting biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.



Door corona is het aantal plaatsen in de studio zeer beperkt. Sommige politici sturen daarom korte filmpjes in met uitleg of bellen in. Speciale en enige studiogast is deze keer Rick Brink, (ex-)minister van Gehandicaptenzaken. Vragen over de verkiezingen, het stemmen, of vragen aan de gast, kunnen ook dit keer live gesteld worden via WhatsApp.



Soms lastig kiezen

Hessel Rienstra, begeleider van de ervaringsdeskundigen licht toe waarom ’s Heeren Loo in de talkshow aandacht besteedt aan de verkiezingen van 17 maart. “Ik hoor en zie dat er veel vragen leven bij de ervaringsdeskundigen. Uiteraard bespreken we dit met elkaar. Maar omdat het voor een grote groep mensen met een verstandelijke beperking soms lastig kan zijn om een keuze te maken, lijkt het ons tof om het met meer mensen te hebben over de verkiezingen. Super dat ook policiti hieraan willen meedoen. Zo komen we samen natuurlijk ook tot antwoorden. Daar wil ik onze cliënten graag bij helpen.”



Speciale gast

De afgelopen jaren heeft Rick Brink als minister van Gehandicaptenzaken de belangen behartigd van de gehandicaptenzorg in Nederland. Eind december kondigde hij aan te stoppen en voor omroep KRO-NCRV door te gaan als ‘adviseur inclusie’. In de talkshow geeft hij uitleg en beantwoordt hij vragen van de ervaringsdeskundigen én behandelt ingekomen vragen van kijkers.



Stuur een vraag of filmpje in

Net als tijdens de vorige aflevering (over vaccineren tegen corona) kunnen alle kijkers in de talkshow hun vragen stellen via WhatsApp. Een aantal van deze vragen bespreken we live in de uitzending. Ook kan er vooraf een leuk TikTok- of YouTube-filmpje ingestuurd worden. Hiervan laten we er één in de aflevering zien. Insturen kan via WhatsApp naar: 06 82 51 42 26.



Kijk mee via YouTube

Op 5 maart om 19.30 uur kan je via YouTube Live meekijken. Ga hiervoor naar het YouTube kanaal van ’s Heeren Loo. Of volg Facebook, LinkedIn, of Twitter van ’s Heeren Loo. Voordat we beginnen delen we daar een link waarop je kunt klikken om mee te kijken. Later terugkijken kan op het YouTube kanaal van ’s Heeren Loo.



Over de talkshow

In de talkshow stellen cliënten van ’s Heeren Loo vragen aan de gast en geven zij hun mening. Zo gaan ze het gesprek aan en geven ze de mogelijkheid om vragen te stellen. Voor deze speciale verkiezingsuitzending heeft ook een aantal politici hun medewerking – coronaproof – toegezegd. Een talkshow voor en door cliënten met leuke en leerzame filmpjes. Elke maand live te zien op YouTube onder de naam: ’s Heeren Loo praat verder.

Bron: ’s Heeren Loo