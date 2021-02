Minister Meryame Kitir maakt kennis met het Instituut voor Tropische Geneeskunde

Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, Meryame Kitir, bracht vandaag een bezoek aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen. Dat deed ze in het kader van een kennismaking met het Instituut. Tijdens het bezoek kreeg minister Kitir een beeld van de onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten van het Instituut, waarbij de focus werd gelegd op innovatief onderzoek met een brede maatschappelijke impact.

Al sinds jaar en dag werkt het ITG nauw samen met institutionele partners in Latijns-Amerika, Afrika en Azië aan onderzoeksprojecten, die gefinancierd worden door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het ITG zet in zijn samenwerking met haar partners in het Zuiden vooral in op capaciteitsopbouw. “Tijdens de huidige COVID-19-pandemie komt de kracht van ons partnernetwerk naar boven. We staan in nauw contact met elkaar en wisselen ervaringen en expertise uit over hoe we de situatie in ieders land aanpakken. De volksgezondheidssystemen zijn bij onze partners misschien minder sterk maar anderzijds hebben zij veel meer ervaring met grote ziekte-uitbraken. Zo is het elleboogstootje geen nieuwe uitvinding, tijdens de ebolacrisis in DRC werd dit ook al toegepast,” vertelt Marc-Alain Widdowson, directeur van het ITG.

Na een hartelijke ontvangst volgde een uitvoerig gesprek tussen minister Kitir en Widdowson. Ze praatten onder andere over de wetenschappelijke projecten van het ITG, de beleidsobjectieven van minister Kitir voor de komende vier jaar en de toekomstige uitdagingen van het Instituut.

Tijdens een tour doorheen de gebouwen van het ITG kreeg de minister inkijk in het slaapziekteproject. Drie jaar geleden gaven de Belgische ontwikkelingssamenwerking, de Congolese overheden en de Bill and Melinda Gates Foundation groen licht aan het ITG en zijn Congolese partners om slaapziekte te elimineren tegen 2030. Het ITG en zijn Congolese partners bundelen expertise en werken samen met wetenschappelijke instellingen en uitvoerende instanties. Minister Kitir zag tijdens haar bezoek een tseetseevlieg, die slaapziekte kan overdragen, en ontving een wetenschappelijke show & tell over de diagnostiek waarmee slaapziekte wordt gedetecteerd. Het ITG produceert en verspreidt jaarlijks meer dan twee miljoen testen om slaapziekte op te sporen.

“Door de wereldwijde strijd tegen COVID-19, riskeren we andere ziekten uit het oog te verliezen. Zo bijvoorbeeld de slaapziekte die nog in verschillende regio’s in Afrika voorkomt en dikwijls dodelijk is. Het ITG speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van de ziekte en boekt daarbij mooie resultaten. De kostprijs hiervan is een investering die ik graag doe. Ze redt levens op korte termijn en draagt bij tot een sterke gezondheidszorg die op eigen benen staat,” vertelt minister Meyrame Kitir.

Tijdens de rondleiding maakte minister Kitir kennis met enkele internationale studenten van het ITG. Deze studenten volgen gespecialiseerde opleidingen aan het ITG in infectieuze ziektes en volksgezondheid of ze doen aan wetenschappelijk onderzoek via een doctoraat. De opleidingsbeurzen worden gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ze sprak met hen over hun achtergrond, hun motivatie voor de studies en hoe zij studeren en leven in Antwerpen ervaren tijdens coronatijden. Het ITG leidt jaarlijks meer dan 500 internationale Master en PhD-studenten op met als doel de capaciteitsopbouw in hun land van herkomst te versterken.

Tenslotte ging minister Kitir ook in gesprek met ITG-wetenschappers over moeder- en kindzorg, het versterken van gezondheidssystemen en kwaliteitsgeneesmiddelen.

Bron: ITG