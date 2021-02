‘Ook van kwetsbaren mag je solidariteit verwachten’

Wij staan in Nederland niet allemaal voor Rutte te klappen’ – NRC

Tijdens de coronacrisis wordt veel solidariteit gevraagd naar de kwetsbaren toe. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we af en toe ook iets terug mogen vragen. Solidariteit komt van twee kanten.

Naar de kant geredeneerd

Laten we de kwetsbaren niet alleen als kwetsbare mensen zien, maar iets van hen vragen. Ook zij hebben de mogelijkheid iets terug te doen en iets voor anderen te betekenen. Als we dat vergeten, wordt die groep helemaal naar de kant geredeneerd in onze samenleving en gemarginaliseerd.

Bewoners van verpleeghuizen zouden bijvoorbeeld kunnen meedenken met medewerkers hoe ze samen het beste uit de dag kunnen halen of iets aardigs doen voor de medewerkers die ook thuis grote gevolgen ondervinden van de coronamaatregelen. Die slapen nu soms apart van hun partner en ontvangen geen bezoek omdat ze op een covid-afdeling werken. Als solidariteit van een kant komt, ontneem je een kwetsbaar persoon de mogelijkheid om zelf iets te betekenen voor anderen.

Solidariteit van de samenleving

Maar het geldt ook voor kwetsbare medewerkers, bijvoorbeeld op de intensive care. Zij worden als kwetsbaar en overbelast gezien. De hele samenleving moet grote opofferingen brengen voor hen en applaudisseren. Maar zij zouden ook een blijk van waardering en meeleven kunnen geven aan al diegenen die geen werk meer hebben of failliet zijn gegaan. Zij kunnen laten zien hoe dankbaar ze zijn dat ze nu goed en gezond hun werk kunnen doen, dankzij de solidariteit van de samenleving.

Ik denk dat we die geluiden te weinig horen. Natuurlijk is niet alles in één keer opgelost als iedereen solidair is naar elkaar, maar zo kunnen we wel grote stappen zetten. De mensen die niet als kwetsbaar gezien worden, hebben het nu voor het zeggen. Dat lijkt me geen goede basis voor solidariteit in de samenleving. Solidariteit komt van twee kanten, net zoals de liefde ook van twee kanten moet komen.

Dit is een expertquote van Henk Nies van Vilans, in het kader van ANP Expert Support. Henk Nies is directeur Strategie en Ontwikkeling bij Vilans.

Bron: ANP Expert Support