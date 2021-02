‘Helft ouderen is tijdens de coronapandemie minder gaan sporten en bewegen’

De helft van de ouderen is tijdens de coronapandemie minder gaan sporten en bewegen, vooral de mensen die toch al beperkingen hebben of alleen wonen. Dat terwijl bewegen juist aantoonbaar zorgt voor een betere lichamelijke en mentale gezondheid, en mensen in staat stelt langer zelfredzaam te blijven. Sociale contacten zijn een belangrijke drijfveer voor ouderen om deel te nemen aan beweeggroepen. Het is dus voor het individu en de maatschappij belangrijk om ouderen op korte termijn weer de mogelijkheid te bieden om veilig in groepsverband te sporten en te bewegen.

Handige producten

Omdat veel ouderen het lastig vinden om dagelijks voldoende beweging te krijgen, heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen een aantal handige producten gebundeld. Zolang het sporten en bewegen in groepsverband niet mogelijk is, kunnen ouderen aan de hand van de beweegposter toch met concrete oefeningen aan de slag.

Dit is een expertquote van Liesbeth Preller van Kenniscentrum Sport & Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. Liesbeth Preller is Specialist bewegen voor ouderen en chronisch zieken bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Documenten:

Beweegposter.pdf

Bron: ANP Expert Support