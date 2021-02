‘Ook zwemmers gebaat bij statiegeld’

De hoeveelheid afval die aanspoelt op het strand is in de afgelopen 20 jaar dan wel met ruim een kwart afgenomen. Er blijft onveranderd veel plastic aanspoelen. Terwijl er juist rondom plastic afval grote zorgen zijn voor de gezondheid van de mens.

Zwemmers krijgen per ongeluk het plastic binnen

Statiegeld op kleine flesjes is een goede stap om plastic zwerfvuil plastic in het milieu tegen te gaan. Zo verminderen we de hoeveelheid plastic en microplastic in het water en lopen zwemmers minder risico. Tijdens het zwemmen of spelen in natuurwater zoals de zee of een recreatieplas kunnen de zwemmers het plastic namelijk per ongeluk binnen krijgen.

Gezondheidsrisico’s

Dit jaar begint er een groot Nederlands onderzoeksproject (Momentum) om de gezondheidsrisico’s van plastic in het milieu beter te kennen. Op dit moment weten we niet precies hoe schadelijk plastics zijn voor onze gezondheid. Door dit Momentum project hopen we dat straks beter te begrijpen. We weten nu al wel dat de plastics op verschillende manieren tot problemen kunnen leiden.

De deeltjes kunnen zo klein zijn (micro, of nano-plastics) dat ze door het lichaam worden opgenomen. Vaak dragen die deeltjes allerlei chemische stoffen met zich mee, die schadelijk voor de gezondheid zijn als ze in het lichaam terecht komen. En er ontstaat in het milieu op rondzwervend plastic een biofilm; een laagje met micro-organismen waaronder ziekteverwekkers. Ze liften over grote afstanden mee met het plastic.

Dit is een expertquote van Bas van der Zaan van Deltares, in het kader van ANP Expert Support. Dr. Bas van der Zaan is microbioloog en expert op het gebied van water en gezondheid bij Deltares.

Bron: ANP Expert Support