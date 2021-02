Verbeterde precisie bij wervelkolomoperaties door nieuw 3D-navigatiesysteem

Operaties waarbij er implantaten in de wervelkolom worden geplaatst, brengen altijd risico’s met zich mee. Als een schroef verkeerd geplaatst wordt, heeft dit meteen zenuwschade als gevolg. VieCuri Medisch Centrum neemt als eerste ziekenhuis in Nederland een nieuw 3D-navigatiesysteem in gebruik, waarbij het aantal keren dat een schroef verkeerd zit, wordt gereduceerd van acht tot één procent.

Elk jaar vinden er circa tachtig operaties aan de wervelkolom plaats in VieCuri Medisch Centrum. Dit is nodig voor patiënten met een scheve rug, afgegleden wervels of beknelling van zenuwen door artrose en versleten wervels. Tijdens deze operaties worden er vaak implantaten geplaatst vlakbij de zenuwen in de wervelkolom.

Driedimensionale beelden

Voorheen werd er bij de operatie gebruik gemaakt van een röntgenboog die alleen tweedimensionale beelden van de voor-, achter-, of zijkant weergaf. VieCuri werkt nu als eerste ziekenhuis van Nederland met een 3D-navigatiesysteem. Dit systeem stelt de chirurg in staat om tijdens de operaties te beschikken over driedimensionale beelden. Hierdoor wordt er tijdens wervelkolomoperaties een stuk nauwkeuriger gewerkt dan voorheen. Implantaten kunnen nu geplaatst worden met een marge van één à twee millimeter.

Sneller herstel

Orthopedisch chirurg Mark Hulsbosch: “De verhoogde nauwkeurigheid maakt het mogelijk om operaties uit te voeren die voorheen te risicovol waren. Ook zorgt de verbeterde precisie ervoor dat de operaties op een minder invasieve wijze uitgevoerd worden. De incisies zijn kleiner, waardoor de patiënt sneller herstelt.”

Het 3D-navigatiesysteem wordt vanaf nu bij alle wervelkolomoperaties bij VieCuri ingezet.

Bron: VieCuri