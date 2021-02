Wooncliënten SDW krijgen vaccinatie tegen het coronavirus

Vandaag hebben de eerste cliënten van zorgorganisatie SDW hun vaccinatie tegen het coronavirus gekregen. Een mobiel huisartsenteam kwam langs om de bewoners van woonlocatie D’n Akker in Rucphen hun eerste prik te geven. Bewoner Marianne kreeg onder toeziend oog van bestuurder Ingrid van Huijkelom en unitmanager Denise Akkermans de prik. Marianne: “Ik was een beetje zenuwachtig om de prik te krijgen. Ik ben blij dat ik nu mijn eerste prik heb gehad. ” Vóór 18 maart worden de andere cliënten van SDW geprikt. 4 tot 6 weken later krijgen zij dan de tweede prik.

Bestuurder Ingrid van Huijkelom is blij dat het eindelijk zo ver is: “Onze medewerkers kunnen sinds midden februari hun eerste prik krijgen. Nu zijn eindelijk de bewoners van onze woonlocatie aan de beurt. We hopen dat het leven voor onze bewoners binnenkort weer wat normaler wordt. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet weg. Daarom blijven we voorlopig mondkapjes dragen en onze handen heel goed wassen.” Alle cliënten van SDW die zelfstandig wonen krijgen hun uitnodiging via de huisartsen of GGD. We hopen dat ook zij snel aan de beurt zijn. Voor meer informatie over de planning kunnen zij kijken op www.coronavaccinatie.nl.”

De ruim 300 wooncliënten van 14 woonlocaties van SDW, verspreid over West-Brabant krijgen voor 18 maart hun prik van de huisartsengroep in West-Brabant. SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Bij SDW draait het om de relatie tussen cliënt en professional. Waarbij de medewerkers uitgaan van wat de cliënt wel kan.

