Aart Schene benoemd tot erelid NVvP

Uitzonderlijke onderscheiding van Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Op 23 februari ontving Prof. Dr. Aart Schene het erelidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) uit handen van voorzitter Elnathan Prinsen. Schene krijgt deze uitzonderlijke onderscheiding omdat hij zich zijn hele carrière buitengewoon en effectief heeft ingezet voor kwaliteitsverbetering van zorg aan psychiatrische patiënten.

De NVvP wil met dit erelidmaatschap, gesymboliseerd door een beeld, haar grote waardering tonen voor hoe Aart Schene zich onvermoeibaar en met passie wetenschappelijk, bestuurlijk en in de beroepspraktijk heeft ingezet voor kwaliteit van leven van psychiatrische patiënten en standaarden voor zorgkwaliteit waarmee psychiaters hun werk nog beter kunnen doen. Hij heeft de psychiater in zijn carrière bovendien overtuigend neergezet als organisator van goede zorg, onderwijs en onderzoek.

In de ruim dertig jaar dat hij werkzaam is als psychiater, hoogleraar en onderzoeker bij het AMC, Universiteit van Amsterdam en Radboudumc, Radboud Universiteit in Nijmegen verwierf Aart Schene bekendheid in binnen- en buitenland voor zijn initiatieven voor kwaliteitsverbetering van zorg aan psychiatrische patiënten. Hij zette zich ruim twintig jaar buitengewoon actief in als lid en voorzitter van diverse commissies van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Met zijn veelzijdige, energieke aanpak heeft hij een onvergelijkbaar grote invloed gehad op professionalisering van het zorgaanbod.

Aart Schene leverde vanuit zijn vele functies beslissende bijdragen aan de ontwikkeling van zorgprogramma’s voor mensen met psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder voor mensen met depressie. Ook hielp hij de kwaliteit van behandeling van patiënten met een psychiatrische stoornis te optimaliseren, onder meer door ambulantisering: minder en kortere opnames en begeleiding buiten de kliniek waardoor patiënten beter deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Daarnaast bepleitte en organiseerde hij actief dat richtlijnen, zorgstandaarden en andere kwaliteit bevorderende producten tot stand kwamen, waardoor optimale zorg verankerd werd in de werkprocessen van psychiaters en andere medewerkers in de psychiatrie en de brede geestelijke gezondheidszorg.

Met een indrukwekkende lijst van activiteiten en functies heeft Schene grote invloed gehad op de praktijk van de psychiatrie. Na zijn promotieonderzoek naar ambulantisering ontplooide hij (inter)nationale activiteiten voor sociale psychiatrie. Hij zette als eerste in Nederland een zorgprogramma Stemmingsstoornissen op (AMC, 1994) en was als voorzitter Landelijke Stuurgroep Zorgprogrammering in de GGZ betrokken bij de landelijke opzet van zorgprogramma’s (1997-2005). Vanuit de NVvP zette hij zich, na tien jaar actief lidmaatschap van diverse commissies, nog eens zes jaar in als voorzitter van de Commissie Kwaliteitszorg en -deels gelijktijdig- zeven jaar als voorzitter van de Kwaliteitsraad AKWA GGZ. Zodoende stond hij aan de tekentafel van de unieke set kwaliteitsstandaarden voor de GGZ zoals die sinds 2018 zijn opgeleverd. Ook buiten de vereniging heeft hij in vele instanties en commissies het belang van de psychiatrie en GGZ uitstekend behartigd, mede namens de NVvP.

Bron: NVvP