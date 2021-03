Moderna geeft update over de strategie voor de aanpak van zorgwekkende SARS-CoV-2-varianten en over nieuwe kapitaalinvesteringen om de wereldwijde productiecapaciteit voor COVID-19 vaccin te vergroten

Moderna Announces it has Shipped Variant-Specific Vaccine Candidate, mRNA-1273.351, to NIH for Clinical Study

Moderna heeft doses van haar variant-specifieke kandidaat-vaccin mRNA-1273.351, gericht tegen de SARS-CoV-2-variant die voor het eerst in de Republiek Zuid-Afrika is vastgesteld , voor klinisch onderzoek naar het National Institutes of Health (NIH), (Verenigde State) gestuurd.

Moderna heeft twee strategieën opgesteld om de zorgwekkende varianten aan te pakken:

Moderna evalueert momenteel boosterdoses van het vaccin om de neutraliserende immuniteit tegen de varianten te verhogen. Moderna is van plan drie boosting aanpakken te evalueren, waaronder:

a. mRNA-1273.351: een variant-specifieke boosterkandidaat gebaseerd op de variant die voor het eerst in de Republiek Zuid-Afrika is vastgesteld;

b. mRNA-1273.211: een multivalente boosterkandidaat die mRNA-1273, het door Moderna goedgekeurde vaccin tegen voorouderlijke stammen, en mRNA-1273.351 in één vaccin combineert;

c. Een derde dosis van mRNA-1273: het COVID-19 Vaccine Moderna, als booster op het dosisniveau van 50 µg.

2. Moderna is van plan mRNA-1273.351 en mRNA-1273.211 te evalueren als een primaire vaccinatiereeks voor diegenen die seronegatief zijn (nog niet gevaccineerd zijn).

mRNA-platform

“We kijken uit naar de start van het klinisch onderzoek van onze variant booster en zijn dankbaar voor de voortdurende samenwerking met het NIH in de strijd tegen deze pandemie,” aldus Stéphane Bancel, Chief Executive Officer van Moderna. “Door gebruik te maken van de flexibiliteit van ons mRNA-platform kunnen we snel updates van de vaccins testen in de kliniek om opkomende varianten van het virus te bestrijden. Moderna is vastberaden om zoveel als nodig updates aan het vaccin aan te brengen, totdat de pandemie onder controle is. We hopen aan te tonen dat een boosterdosis, indien nodig, bij een lagere dosesring kan worden toegepast, waardoor we eind 2021 en 2022 veel meer doses aan de wereldwijde gemeenschap kunnen verstrekken.”

Moderna Announces Additional Capital Investments to Increase Global Manufacturing Capacity for COVID-19 Vaccine

Verwachte capaciteit voor 2022 verhoogd tot 1,4 miljard doses in de dosering van 100 ?g.

Nieuwe kapitaalinvesteringen zullen extra productie van het huidige COVID-19 Vaccine Moderna mogelijk maken en ruimte bieden voor de productie van potentiële vaccinboosters tegen varianten.

Het basisplan voor 2021 is verhoogd tot 700 miljoen doses en Moderna werkt aan de levering van tot 1 miljard doses in 2021.

Moderna heeft positieve terugkoppeling ontvangen van de Food and Drug Administration (FDA) over een voorstel om meer doses toe te voegen aan elke injectieflacon met vaccin, en het bedrijf streeft ernaar een methode te ontwikkelen die het mogelijk maakt tot 15 doses uit elke injectieflacon te halen. Moderna zal indien nodig andere regelgevende instanties daarvoor inschakelen.

Capaciteit

“We investeren in deze extra capaciteit om de productie te verhogen en flexibiliteit te krijgen bij de productie van potentiële boosters van het vaccin om opkomende varianten van het virus te bestrijden,” aldus Stephane Bancel, Chief Executive Officer van Moderna. “We verwachten dat de extra kapitaalinvesteringen onze capaciteit zal opdrijven naar 1,4 miljard doses voor 2022, uitgaande van de huidige 100 ?g dosering. Als onze variant booster een lagere dosering vereist, zoals 50 ?g, zouden we meer dan 2 miljard doses aan capaciteit kunnen hebben voor 2022.”

Diederick van Rhijn