‘Gendergelijkheid nog verder weg door coronapandemie’

We zijn ons allemaal bewust van de effecten van de pandemie op ondernemers, op ouderen, jongeren, schoolgaande kinderen, ouders, etcetera. Op Internationale Vrouwendag op 8 maart sta ik stil bij de effecten van de pandemie op vrouwen. Onderzoek dat Accenture verrichtte voor de W20 toont dat de impact van Covid-19 op vrouwen groter is dan op mannen, waardoor het bereiken van gendergelijkheid nog langer gaat duren.

Pandemie vergroot de kloof

Volgens het World Economic Forum zou de achterstand van vrouwen over honderd jaar zijn ingelopen. Door de pandemie kan dit volgens ons onderzoek zo’n 50 jaar langer gaan duren. Zo laten de onderzoeksresultaten onder 7.000 vrouwen in 7 landen landen zien dat vrouwen, met name op hoger niveau en in specifieke sectoren, ondervertegenwoordigd blijven in betaald werk en dat de pandemie deze kloof heeft vergroot. Het risico dat we een stap terug doen op alles wat we inmiddels hebben bereikt, is daarmee groot en de noodzaak om nog hogere prioriteit te geven aan inclusiviteit nog urgenter.

Toegang tot technologie moet genderinclusief zijn

Naast het vergroten van de instroom en ontwikkeling van vrouwen in organisaties, het kweken van de juiste cultuur en het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap, betekent het ook dat toegang tot technologie genderinclusief moet zijn. Gedurende de pandemie hebben we gezien dat het aantal vrouwen dat werkafhankelijk is van internet sterker is toegenomen dan het aantal mannen. Ook eerder onderzoek van Accenture in 2020 liet al zien dat zelfs voor de pandemie miljoenen vrouwen betaald werk kunnen verkrijgen als zij in een veel sterkere en digitaal gefundeerde omgeving zouden werken.

Dit is een expertquote van Irine Gaasbeek van Accenture, in het kader van ANP Expert Support. Irine Gaasbeek is Country Managing Director bij Accenture Nederland.

Bron: ANP Expert Support