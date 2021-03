Kunstenares exposeert vervreemdende mondkapjes in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

“Kunst werkt helend”

Mondkapjes gemaakt van chipszakjes, paashaasfolie of een tosti-ijzer, met daarbij een persoonlijk verhaal van de ziekenhuismedewerker die het mondkapje draagt. De Bossche kunstenares Mariëlle Lapidaire maakte de portretten voor de expositie ‘In de schaduw van de maan’, die vanaf 3 maart 2021 live gaat vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De datum is niet toevallig: exact één jaar eerder werd de eerste coronapatiënt in het Bossche ziekenhuis opgenomen.

Over de expositie

De expositie bestaat uit 30 fotoportretten met persoonlijke verhalen. Van verpleegkundige tot logistiek medewerker, van arts tot raad van bestuur, ze lieten zich op hun werkplek portretteren met een bijzonder mondkapje. De kapjes zijn gemaakt van cadeaus die in het voorjaar 2020 het ziekenhuis binnenstroomden om het ziekenhuispersoneel een hart onder de riem te steken. Voor de foto’s werkte de kunstenares samen met haar dochter, social designer Fides Lapidaire (25). Fides benadrukt het belang om de jongere generatie deze pakkende beeldverhalen te tonen: ‘Kunst raakt een andere snaar dan nieuwsberichten in het journaal.’

Ander soort waarneming

Na de eerste coronagolf gaf het ziekenhuis kunstenares Mariëlle Lapidaire toestemming om zich een beeld te vormen van de impact van de pandemie. Een belangrijk vraag was: wat doet corona met de medewerkers? ‘Ik denk dat het van vitaal belang is om deze tijd op te tekenen. Als kunstenaar neem ik op een andere manier waar, anders dan bijvoorbeeld journalisten of historici. Ik wil iets grijpen waar mensen doorgaans geen oog voor hebben, maar wat ze wel meemaken en verder in zich meedragen. Details die – als het stof van deze roerige tijd is neergedaald – niet bedolven mogen raken, omdat ze later veelbetekenend of helend kunnen zijn’, betoogt Lapidaire.

Snapshots en grindzinnen

De kunstenares maakt snapshots van elke zichtbare verandering in het ziekenhuis die met de pandemie te maken heeft. Ze ziet het als stukjes van het ‘gezamenlijke geheugen’ die ze later nog wil gebruiken. Ook legt Marielle Lapidaire ‘grindzinnen’ op de daken van het JBZ. Ze zijn vanaf hoger gelegen verdiepingen van het ziekenhuis te lezen. De zinnen van witte kiezelsteentjes komen uit de verhalen van ziekenhuismedewerkers. De titel van de expositie ligt er ook tussen. ‘In de schaduw van de maan’ verwijst naar de corona. De kroon die ontstaat als tijdens een zonsverduistering de zon volledig in de schaduw van de maan komt te liggen.

Digitale expositie



In deze bijzondere tijd is gekozen voor een digitale expositie. Op de website van het ziekenhuis en via social media, kunnen mensen een selectie van de fotoportretten bekijken. De gehele expositie is voorlopig alleen voor ziekenhuismedewerkers te zien. Vanaf april komt het werk van Marielle Lapidaire ook in de openbare expositiegang van het JBZ te hangen.

Bron: JBZ