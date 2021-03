Eerste patiënt geopereerd in nieuwe operatiecomplex ziekenhuis Nij Smellinghe

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten heeft het nieuwe, moderne en duurzame operatiecomplex in gebruik genomen. Vorige week vonden hier de eerste operaties plaats. Het operatiecomplex bestaat uit zeven nieuwe operatiekamers, waaronder een hybride operatiekamer. De hybride operatiekamer is uniek in de regio en van grote waarde voor de patiëntenzorg, omdat de kwaliteit van operaties er verder mee kan worden verbeterd.





Ogen van het operatieteam



Het belangrijkste kenmerk van de hybride operatiekamer is de ingebouwde hightech röntgenapparatuur in de operatiekamer. Deze apparatuur maakt het mogelijk om via een kleine incisie (snee) te opereren, ondersteund met live, gedetailleerde röntgenbeelden en gegevens uit verschillende kleine apparaten (zoals katheters), waardoor de operatie minder belastend is voor de patiënt. De apparaten zijn als het ware de ogen van de chirurg, interventieradioloog en het operatieteam. In Nij Smellinghe is beeldvormende apparatuur van Philips (de Philips Azurion) ingebouwd.



“Philips noemt deze technologie image guided therapy ofwel beeldgestuurde chirurgie. De Azurion is één van de meest geavanceerde medische platformen voor beeldgestuurde chirurgie ter wereld dat zich aanpast aan het werkproces van het operatieteam”, zegt Ernst Wodrada, Head of Image Guided Therapy bij Philips Benelux. “Azurion is een open platform waaraan andere systemen gekoppeld kunnen worden. De chirurg kan veel systemen vanaf één touchscreen bedienen. Hierdoor hoeft het operatiepersoneel minder heen en weer te lopen van en naar de controleruimte. Dit zorgt voor een betere hygiëne in de operatiekamer. Het is ons doel om met deze technologie ziekenhuizen te helpen om de zorg voor patiënten te verbeteren in een veilige en prettige werkomgeving voor het personeel.”





Aanwinst voor vaatzorg

De hybride operatiekamer is zeer geschikt voor het opereren van patiënten met een vaataandoening. Ook voor andere ingrepen die kunnen plaatsvinden op basis van röntgengeleiding, zoals het vastzetten van nekwervels en het behandelen van nierstenen, is de hybride techniek een uitkomst. Vaatchirurg Marald Wikkeling: “De hybride operatiekamer is een aanwinst voor de patiëntenzorg in de regio en voor Nij Smellinghe, zeker omdat dit ziekenhuis ook het Veneus Centrum Noordoost Nederland is en veel vaatpatiënten behandelt.”





Verbeterde operatiezorg



Een voorbeeld van een vaataandoening is de afsluiting van een bloedvat. Bij een afsluiting in het bovenbeen kon de interventieradioloog eerder al op basis van röntgenbeelden een ingreep doen. “Bloedvaten in bijvoorbeeld de lies zijn moeilijker te bereiken. Daarom was voor het dotteren of stenten daarvan tot voor kort een grotere operatie nodig. Dankzij de haarscherpe röntgenbeelden op de hybride operatiekamer, kunnen we deze ingreep nu ook via een kleine incisie doen”, vertelt Wikkeling.



Interventieradioloog Jeroen Affourtit: “Bij meerdere afsluitingen was soms een radiologische en een chirurgische ingreep nodig. Nu komen deze twee werelden bij elkaar en staan de interventieradioloog en chirurg in de hybride operatiekamer samen aan de operatietafel. De patiënt hoeft maar één operatie te ondergaan. Het resultaat van de operatie kunnen we gelijk bekijken en waar nodig sturen we bij.”



Een hybride operatie is vaak ook minder belastend voor een patiënt, omdat de operatiewond klein kan blijven. Het kan bijdragen aan sneller herstel en verlaagt het risico op complicaties, zoals een wondinfectie. Met de hybride operatiekamer neemt de kwaliteit van de operatiezorg toe.





Toegankelijk en toekomstbestendig



Nij Smellinghe vernieuwt het gehele operatiecomplex in samenwerking met bouwpartijen Unica en Van Wijnen. Dit is onderdeel van het Lange Termijn Huisvesting Plan (2019-2024) van het ziekenhuis. Zo kan Nij Smellinghe toegankelijke en duurzame zorg blijven bieden en inspelen op ontwikkelingen in de zorg, wet- en regelgeving en technologie. In de periode van maart 2020 tot maart 2021 is het nieuwe deel van het operatiecomplex aangebouwd. Hierin zijn zeven operatiekamers, waaronder de hybride operatiekamer, gerealiseerd. De nieuwbouw is voorzien van moderne apparatuur en de nieuwste technologieën, zoals een innovatief luchtbeheersingssysteem van Halton en operatietafels, lampen, pendelsystemen en OK-integratiesysteem van Getinge. In het komende half jaar worden in het oude operatiecomplex de nieuwe holding en recovery (voor de pre- en postoperatieve zorg) gebouwd.





Samen bouwen aan duurzame zorg



Met het vernieuwde operatiecomplex geeft Nij Smellinghe uiting aan haar strategie ‘Samen bouwen aan duurzame zorg’. Het ziekenhuis gebruikt duurzame en energiebesparende materialen, zoals ledverlichting, energiezuinige apparatuur en goede isolatie (de nieuwe gevel is 70% zuiniger). Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. Zo wordt kostbaar hardhout uit de oude constructie verwerkt tot nieuwe kozijnen.



Duurzaam betekent volgens Nij Smellinghe ook aandacht voor beleving. “We vinden het belangrijk dat patiënten én medewerkers zich prettig voelen in Nij Smellinghe”, licht directeur Bedrijf & Gebouwen Folkert Brouwers toe. “Het gebruik van lichte kleuren, aandacht voor ergonomie en het creëren van een ruimtelijk gevoel en veel daglicht draagt daar aan bij. De grote raampartijen binnen het operatiecomplex zijn een uniek voorbeeld daarvan. Dit zorgt voor veel licht, voor dagbeleving bij medewerkers en voor contact met buiten en de natuur. Tegelijkertijd hebben de ramen een isolerende werking. Zo bouwt Nij Smellinghe aan duurzame zorg!”

Bron: Nij Smellinghe