Gerald de Haan nieuwe Directeur Research bij Sanquin

Per 1 mei wordt professor Gerald de Haan (1965) benoemd als Directeur van Sanquin Research. De Haan volgt hiermee Rene van Lier op en wordt tevens lid van het Executive Committee van Sanquin.

De Haan is op dit moment professor in Moleculaire Stamcelbiologie bij het UMC in Groningen en wetenschappelijk Directeur van het European Research Institute for the Biology of Ageing (ERIBA). Hij heeft meer dan 25 jaar onderzoekservaring op het gebied van hematologie en stamcellen. Hij deed intensief onderzoek naar de moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij zelfvernieuwing en veroudering van stamcellen.

Toponderzoeker

Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO van Sanquin, is opgetogen over de komst van De Haan: “Met Gerald verwelkomen we een energieke en ondernemende toponderzoeker en bovendien een schat aan relevante kennis en ervaring. Daarnaast heeft hij internationaal een bijzonder groot netwerk. Ik ben ervan overtuigd dat Sanquin met Gerald aan het hoofd van Sanquin Research ook de komende jaren belangrijke product- en procesinnovaties zal realiseren die uiteindelijk de patiënt ten goede komen.”

Sanquin Research is een gerenommeerd onderzoeksinstituut waar wetenschappers, vaak in samenwerking met universiteiten en bedrijven, werken aan fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van anemie, bloeden en hemostase, kanker, immuundeficiëntie en veroudering, en ontstekingen en vaatziekten.

Internationaal toonaangevend

De Haan kent Sanquin al langer als donor: “Na nu al 19 jaar als bloeddonor met Sanquin verbonden te zijn, is het voor mij een enorme eer om leiding te mogen gaan geven aan de Divisie Research. Het bloedonderzoek van Sanquin, van fundamenteel tot toegepast en patiëntgebonden, is internationaal toonaangevend. Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen van het onderzoek van Sanquin gaan ongetwijfeld nieuwe behandelingen mogelijk maken voor patiënten met bloedziekten. Samen met de onderzoekers binnen Sanquin hoop en verwacht ik bij te dragen aan deze missie.”

