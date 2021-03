Ook in crisistijd cliënten S&L Zorg zeer tevreden met ondersteuning

UIt een onafhankelijk onderzoek, waarbij de kwaliteit van de ondersteuning bij S&L Zorg is gemeten, komt naar voren dat ook in de huidige crisistijd het merendeel (83%) van de cliënten zeer tevreden is met de ondersteuning die zij krijgen. De waardering is daarmee gelijk aan het resultaat uit 2017, toen eenzelfde onafhankelijk onderzoek werd gehouden. Ook scoort de algemene waardering van de zorg onder alle doelgroepen hoger dan het landelijk gemiddelde.

Positiviteit in crisistijd

Hoewel in de huidige crisistijd, met veel ziekteverzuim, de verwachting is dat de kwaliteit van ondersteuning lager gewaardeerd wordt door cliënten, blijkt het tegendeel waar. Onderwerpen zoals ‘de ondersteuning bij contact houden met belangrijke personen’,‘tevredenheid over hulp bij zelfverzorging’ en ‘de band en bejegening tussen en door begeleiders’ scoren zelfs hoger in 2020. De kwaliteit van zorg krijgt in het algemeen een 2,8(op een schaal van 3), een tiende hoger dan het landelijk gemiddelde van 2,7. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten. Zo wordt de kennis over de mogelijkheden voor dagbesteding niet altijd optimaal gevonden.

Cliëntvertegenwoordigers

Naast cliënten zijn ook de vertegenwoordigers over het algemeen positief gestemd over de kwaliteit van de ondersteuning van hun verwant. Zij waarderen S&L Zorg dan ook met een 7,7. Ook dit cijfer ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,5. Voornamelijk de relationele aspecten van de ondersteuning bij S&L Zorg scoren zeer goed. Verbeteringen zouden wenselijk zijn met betrekking tot het opdoen van nieuwe ervaringen door cliënten.

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau in de langdurige zorg: Buntinx. Het onderzoek werd uitgevoerd met de ‘Quality Qube’, een methode die is goedgekeurd voor kwaliteitsonderzoek door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. In het onderzoek zijn 593 cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders bevraagd.

