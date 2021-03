Den Haag begroet 250e Lief en Leedstraat

De Druivenstraat is de 250e Lief en Leedstraat van Den Haag. Gangmaker Michiel Vos van deze straat in de Vruchtenbuurt (Segbroek) ontving vandaag (woensdag 3 maart) uit handen van zorgwethouder Kavita Parbhudayal en initiatiefnemer Lex Kraft van Ermel het Lief en Leedpotje van 75 euro.

Aanpak tegen eenzaamheid

Lief en Leedstraten zijn onderdeel van de gemeentelijke aanpak tegen eenzaamheid en vooral in deze coronatijd ongekend succesvol. Nog geen jaar geleden werd de 100e Lief en Leedstraat begroet (Dirk Hoogenraadstraat op Scheveningen). “Het is geweldig dat het aantal Lief en Leedstraten in Den Haag zo snel groeit”, zegt zorgwethouder Kavita Parbhudayal, die in 2019 haar actieplan tegen eenzaamheid (‘Met z’n allen niet alleen’) lanceerde. “Juist in deze periode van de coronacrisis is er een groter risico dat mensen in een isolement terecht komen. Gelukkig zien we heel veel nieuwe aanmeldingen. Burenhulp was nog nooit zo belangrijk en mensen staan te springen om iets te betekenen voor elkaar. Onze Lief en Leedstraten zijn daar een prachtig voorbeeld van”.

Waar lief en leed worden gedeeld

Lief en Leedstraten zijn straten waar de buren nog echt naar elkaar omkijken, waar meer aandacht is voor elkaar en . Het idee voor Lief en Leedstraten is geboren in Rotterdam, nadat een vrouw daar volslagen onopgemerkt 10 jaar lang dood in haar woning had gelegen. Dat nooit weer, vond de omgeving. In Den Haag werd het idee opgepikt door voormalig raadslid Lex Kraft van Ermel. Zijn initiatiefvoorstel uit 2017 legde de basis voor het succes van nu. De aanpak wordt in Den Haag uitgevoerd door Stichting Lief en Leedstraten.

Lex Kraft van Ermel was dan ook als speciale gast door wethouder Kavita Parbhudayal uitgenodigd om de (door corona bescheiden) viering van de 250e Lief en Leedstraat mee te maken.

Met het Haagse Lief en Leedpotje van 75 euro, waaraan sponsor Albert Heijn nog eens 25 euro toevoegt, kunnen buren namens de straat een aardigheidje geven bij leuke of juist verdrietige gebeurtenissen. Als je langsgaat met een bloemetje omdat bijvoorbeeld iemand zijn of haar partner is verloren, is het makkelijker om meteen even te vragen of iemand misschien nog hulp kan gebruiken. Op deze manier leiden Lief en Leedstraten tot meer en intensiever burencontact.

Meer en intensiever burencontact

Naast het Lief en Leedpotje kunnen de straten ook een beroep doen op een activiteitenbudget van 150 euro per straat. Dat is door Fonds 1818 beschikbaar gesteld voor straatactiviteiten. Een groot aantal straten heeft dit budget gebruikt voor bijvoorbeeld coronaproof ‘buurtborrels’, opfleuracties en voortuinbingo. Meer informatie op www.liefenleeddenhaag.nl

[Initiatiefnemer Lex Kraft van Ermel (links) samen met zorgwethouder Kavita Parbhudayal en gangmaker Michiel Vos van de Druivenstraat; foto: Beeld In Zicht]

Bron: Gemeente Den Haag