Bekende rollers starten eigen online community

Wijrollen.nl gelanceerd in live ‘Roltalk’

Waarom hebben rolstoelgebruikers het onderling binnen een paar minuten over seks? Maar ook: hoe bereid ik me voor op dat eerste sollicitatiegesprek na mijn ongeluk? Of het nou gaat om wonen, werken, voeding, vervoer of relaties. Alles in het leven is anders als je in een rolstoel zit. Daarom is er nu Wijrollen.nl: een online community, magazine en vraagbaak voor en door rollers. De nieuwe site wordt beheerd door meer dan dertig bekende en onbekende rollende redacteuren en is door initiatiefnemers HandicapNL, ABN AMRO en VriendenLoterij vandaag gelanceerd tijdens een online ‘Roltalk’.

Roller in corona-frontlinie

Verpleegkundige Miranda Kooijman is vanaf het eerste moment betrokken bij Wijrollen.nl. Als transfer-verpleegkundige werkt ze in de frontlinie van de corona-zorg. “Het enkele feit dat ik in een rolstoel zit, betekent niet dat ik niet kan werken. Helaas zie ik nog veel rollers die geen eerlijke kans krijgen of worstelen met alle bureaucratie. Ik wil mijn kennis graag delen met alle rollers van Nederland. En laten zien dat een rolstoel geen sta in de weg hoeft te zijn voor een carrière.”

Wirwar van informatie

Goede informatie over leven in een rolstoel is nauwelijks te vinden. Dit ontdekte Jeroen van de Koppel van HandicapNL toen zijn zoon tien jaar geleden in een rolstoel terechtkwam: “Het eerste dat je gaat doen is zoeken op internet. Daar raak je al snel verstrikt in een wirwar van informatie. Gelukkig kon ik na veel omwegen bij andere ouders en ervaren rollers terecht. Zij bleken een schat aan informatie en ervaringen te hebben. Die weet je als beginnende roller of ouder vaak niet te vinden. Dat moet slimmer kunnen, dacht ik toen”.

Eerlijke kans op de werkvloer

Deze en andere ervaringen van rollers waren voor HandicapNL de reden om één online community voor alle rollers op te gaan zetten. Founding partner ABN AMRO was al snel enthousiast. “Wijrollen.nl is er niet alleen voor de informatie die je er kan vinden, maar ook omdat je er van elkaar kunt leren. Zo hoef je niet steeds het wiel uit te vinden. ABN AMRO wil dat meer mensen met een handicap mee kunnen doen, ook op de werkvloer. Dit platform helpt daarbij en daarom hopen we dat meer bedrijven gaan aanhaken”, aldus Sven Romkes, medewerker Diversity & Inclusion van de bank.

Rollende redacteuren

Achter de website zit een team van zo’n dertig rollende redacteuren. Stuk voor stuk journalisten, fotografen, illustratoren en deskundigen die – naast hun liefde voor het vak – gemeen hebben dat ze een rolstoel gebruiken. Fotograaf Christijn Groeneveld was tot zijn ongeluk in Inzell een succesvol langebaanschaatser. Zo is hij de laatste Nederlands kampioen marathon op natuurijs. Christijn maakt foto- en video-reportages voor Wijrollen.nl. Voedingsdeskundige en ondernemer Annemarie De Vries-Postma, ook wel bekend als “The Sitting Chef”, studeerde rechten, was het eerste professionele model met een zichtbare handicap en verzorgt voor de website het onderdeel gezonde voeding. Wielrenner Edo Maas werd gezien als een supertalent in het Nederlandse wielrennen. Een auto op het parcours van de Ronde van Lombardije 2018 deed hem in een rolstoel belanden. Edo studeert sinds dit jaar aan de Willem de Kooning academie en illustreert en animeert voor Wijrollen.nl. Cabaretière, actrice en presentatrice Funda Müjde gebruikt sinds 2007 een rolstoel, na een ernstig verkeersongeluk. Zij verzorgt maandelijks een column op Wijrollen.nl

Bron: Wijrollen.nl