Vernieuwde hybride operatiekamer van het Maasstad Ziekenhuis is dé hightech operatiekamer van de toekomst

Patiënten van het Maasstad Ziekenhuis met ernstige vaataandoeningen worden voortaan geopereerd in een gloednieuwe hypermoderne hybride operatiekamer (OK). Dankzij ingebouwde hightech röntgenapparatuur krijgen de vaatchirurg en interventieradioloog de vaten tijdens de operatie nog nauwkeuriger in beeld. Hierdoor kan de chirurg via kleine gaatjes opereren en de ingreep ook tussentijds controleren. Dit verbetert de kwaliteit van de operaties, waardoor patiënten sneller herstellen en naar huis kunnen.

Bijna twee keer zo groot

De nieuwe hybride OK is bijna twee keer zo groot als de voormalige hybride OK, waardoor het operatieteam veel meer bewegingsruimte heeft. Een groot voordeel van deze operatiekamer is ook dat snel omgeschakeld kan worden naar een klassieke operatie als er bijvoorbeeld meerdere ingrepen nodig zijn. De OK is voorzien van de meest geavanceerde technieken om met behulp van röntgen operaties uit te voeren. Ook de anesthesiologische apparatuur, de luchtbehandeling en 3D software voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

“Het is een echte aanwinst voor het Maasstad Ziekenhuis”, zegt vaatchirurg André de Smet. “Het aantal patiënten met hart- en vaatziekten die in het ziekenhuis worden opgenomen stijgt de laatste jaren fors. Dat onderstreept het belang van deze vernieuwde hybride operatiekamer. Met betere beeldkwaliteit kunnen we nieuwe operatietechnieken introduceren. Een mooie ontwikkeling in de vaatchirurgie.”

Trots

“Door de combinatie van technieken op deze vernieuwde hybride operatiekamer en het deskundige operatieteam kunnen patiënten met complexe vaataandoeningen nog beter geholpen worden in het Maasstad Ziekenhuis”, aldus Wietske Vrijland, lid raad van bestuur. “We zijn trots op deze ontwikkeling die past bij ons topklinische en acute profiel.”



Voorloper

In 1997 maakte de voorganger van het Maasstad Ziekenhuis als eerste ziekenhuis in Zuid-West Nederland gebruik van radiologische beeldvorming bij de behandeling van een aneurysma (verwijding) van de buikaorta door een toegang via de liesslagader. Bij de nieuwbouw van het ziekenhuis in 2011 is in het huidige Maasstad Ziekenhuis een hybride operatiekamer in gebruik genomen. Hiermee verbeterde de beeldvorming tijdens vaatchirurgische operaties enorm. Het leidde tot nieuwe operatieve technieken in de behandeling van allerlei vaatchirurgische aandoeningen.

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis is tevens onderdeel van de Santeon groep, een landelijke samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen die het doel hebben de zorg steeds beter te maken.

Foto: De officiële opening van de vernieuwde hybride operatiekamer.

Bron:Maasstad Ziekenhuis