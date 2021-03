Coronamaatregelen hebben vooral heel positief effect op griep

Er is deze winter nog geen enkel officieel geval van griep geregistreerd bij het RIVM. De maatregelen tegen corona houden dus vooral griep buiten de deur. Terwijl de maatregelen tot doel hebben de cijfers over corona om laag te krijgen. Maar elke dag weer zijn er duizenden coronagevallen, tientallen doden en ziekenhuisopnamen.

Afgelopen week bezochten slechts 7 op de 100.000 mensen de huisarts met griepklachten. Dat zijn er veel minder dan voor de coronabeperkingen. Er is jaarlijks sprake van een griepepidemie. Dat is wanneer de limiet van zestig op de 100.000 griepbesmettingen wordt doorbroken. Momenteel nemen het aantal besmettingen vooral af. Terwijl deze periode van het jaar meestal het moment is dat er vaak sprake is van een griepepidemie.

Van de mensen die zich bij de huisarts melden met klachten metingen hadden van de tien personen die vorige week werden onderzocht, twee het rhinovirus. Eén patiënt had corona en niemand had een van de vijf griepvarianten.

Vertekend

Het RIVM waarschuwt wel dat de cijfers door de pandemie vertekend kunnen zijn. Veel huisartsen hebben hun werk aangepast vanwege corona. Bovendien worden de meeste mensen met griepachtige klachten niet bij de huisarts getest, maar in een GGD-teststraat. Resultaat van het laboratoriumonderzoek. Naast Corona (SARS-CoV-2) wordt alleen het Rhinovirus vaak aangetroffen. Griep (Influenza) lijkt afwezig.

Ziekenhuizen testen ook patiënten met griepachtige klachten. Want daar willen ze natuurlijk ook weten of de longklachten veroorzaakt worden door een bacterie of een virus. Dat is belangrijk voor de behandeling. Bij een virus moeten antivirale middelen worden toegediend, bij een bacterie antibiotica.

Maar waaróm is er dan geen griep, en wel corona? De eerste verklaring: griep is onvoorspelbaar, het ene jaar gaat het harder rond dan in een ander jaar. “Soms heb je een slappe winter.”

De tweede verklaring: alle maatregelen tegen corona werken ook heel goed tegen de griep. “We houden afstand houden tot elkaar, hebben minder contacten, we wassen onze handen en zitten niet meer hutje mutje in de trein.”

Dat corona zich wel verspreidt en de griep niet, dat komt omdat de griep minder besmettelijk is – dat is de theorie.

En zo komen we bij de derde verklaring: doordat veel mensen gevaccineerd zijn tegen de griep is er nóg minder kans dat het virus zich kan verspreiden.

Bron: ANP & RIVM