Doktersophakken.nl overgenomen door Veerle Smit en Romée Snijders

Doktersophakken.nl is overgenomen door Veerle Smit en Romée Snijders. Beide artsen worden de nieuwe gezichten van het platform dat zij verder willen gaan uitbouwen. Tahnee de Vringer heeft Doktersophakken.nl als arts opgezet om ambitieuze vrouwelijke artsen in hogere functies meer zichtbaarheid te geven.

Dokterophakken.nl heeft afgelopen jaren tientallen inspirerende vrouwelijke artsen geïnterviewd onder wie Wanda de Kanter en Angela Maas. “Het is zo belangrijk om vrouwelijke rolmodellen te laten zien”, vindt Veerle Smit. “Dat is de reden waarom Romée en ik het platform overnemen en verder gaan uitbouwen. We zijn nu vooral actief op Instagram en als blog. In de toekomst zijn we ook van plan om netwerkevenementen te organiseren.”

Steeds meer vrouwelijke artsen

Uit de cijfers blijkt dat steeds meer vrouwen starten met de studie Geneeskunde. Zo’n 70 procent van de studenten Geneeskunde is vrouw en dus zullen steeds meer vrouwen in de toekomst arts worden. Veerle Smit en Romée Snijders willen deze vrouwelijke artsen laten zien en zullen elke maand nieuwe gezichten presenteren. In de toekomst gaat Doktersophakken.nl ook aandacht geven aan inhoudelijke thema’s zoals gelijke salarissen voor mannen en vrouwen in de zorg.

Bron: Doktersophakken.nl