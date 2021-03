Fix je hormoonbalans en verlies gewicht

Help, ik val niet af! Hoeveel vrouwen roepen dit niet? Vivian Reijs komt je met haar nieuwe boek te hulp. Want 54 procent van alle vrouwen in Nederland volgt een dieet, maar 90 procent slaagt er niet in blijvend af te vallen… sterker nog, 30 procent weegt na een tijdje zelfs meer dan voor ze met het dieet begon! Met de Viv-methode gaat afvallen je wél lukken.

In haar nieuwe boek legt Vivian je op een duidelijke en heldere manier uit hoe je hormonen invloed hebben op je gewicht, huid, ogen, energie en humeur. Deze kennis vult ze aan met gezondere en lekkere recepten om je het goede spoor op te zetten.

Vivian Reijs: “Mijn doel is dat er straks een vitale, gezonde vrouw voor de spiegel staat met een grote lach op haar gezicht. Een vrouw die zich beter voelt dan ooit. Van buiten, maar vooral van binnen.”



Help, ik val niet af! is de opvolger van Bestseller ‘Herstel je hormonen in 10 stappen’.

Over Vivian Reijs

Vivian Reijs is tv-presentatrice, hormoontherapeut, orthomoleculair voedingscoach en motivatiespreker. Dagelijks helpt ze mensen in hun zoektocht naar een vitale lifestyle, happy mind en healthy kids via haar platform Viv Online. Help, ik val niet af! | Fix je hormoonbalans en verlies gewicht | Vivian Reijs | 9789021579955 | € 25,99 | 20 april 2021